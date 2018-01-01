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Yeni yılın ilk gününde yollarda son durum

Yeni bir yılın ilk gününde İstanbul'daki trafik yerini tamamen boş yollara bıraktı. Çalışma günlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 80'lere çıktı megakentte trafik yoğunluğu şu saatlerde yüzde 1'e kadar düştü.

Haber Merkezi IHA
Yeni yılın ilk gününde yollardaki son durum.

Yeni yılın ilk gününde yollardaki son durum.

Fotoğraf: IHA

2018 yeni yılın ilk gününde İstanbul’daki alışıldık trafik görüntüsü yerine bomboş yollara bıraktı. İBB’nin trafik yoğunluk haritasına göre yollardaki yoğunluk oranı ise yüzde 1’e kadar düştü.


2018 yılının ilk gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre yollardaki yoğunluk yüzde 1’e kadar geriledi. İstanbul’daki yollarda alışıldık trafik görüntüleri yerine yolların boş olduğu görüntüler ortaya çıktı. 2018’in ilk gününün resmi tatil olmasının da etkisiyle yollardaki boşluk çeşitli noktalardan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

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