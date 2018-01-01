Yeni yılın ilk gününde yollarda son durum

2018 yeni yılın ilk gününde İstanbul’daki alışıldık trafik görüntüsü yerine bomboş yollara bıraktı. İBB’nin trafik yoğunluk haritasına göre yollardaki yoğunluk oranı ise yüzde 1’e kadar düştü.



2018 yılının ilk gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluk haritasına göre yollardaki yoğunluk yüzde 1’e kadar geriledi. İstanbul’daki yollarda alışıldık trafik görüntüleri yerine yolların boş olduğu görüntüler ortaya çıktı. 2018’in ilk gününün resmi tatil olmasının da etkisiyle yollardaki boşluk çeşitli noktalardan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.