Yenikapı CANLI - Yenikapı Kudüs Mitingi CANLI

Vatandaşlar alana koşarak giriş yaptı. ABD’nin Tel Aviv’de bulunan Büyükelçiğini Kudüs’e taşımasının ardından Filistin’de düzenlenen protesto gösterilerinde 62 Filistinli şehit edilmiş binlerce kişi yaralanmıştı. İsrail’in Gazze şeridinde gerçekleştirdiği katliamı protesto etmek için Yenikapı Miting Alanında ‘Zulme Lanet, Kudüs’e destek mitingi düzenlendi. Günler öncesinde başlayan miting hazırlıkları sabah saatlerinde tamamlandı. Saatler 16.00’yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka sesleneceği dev platform kuruldu. Miting alanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin hazır olarak bekletildiği alana vatandaşlar yapılan aramaların ardından girmeye başladı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla gelen vatandaşlar alana koşarak girdi. Yerli ve yabancı basın mensupları da dev mitingi takip etmek için yerlerini aldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yarın Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginde aziz milletimizle beraber olacağız."

Yenikapı Kudüs Mitingi CANLI

Yenikapı’daki miting alanına ulaşım için toplu taşıma seferleri arttırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Yenikapı’da gerçekleşecek olan "Zulme lanet, Kudüs’e destek" mitingine vatandaşların rahat gidebilmesi için toplu taşıma seferleri arttırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada vatandaşları toplu taşıma kullanmaları yönünde uyardı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Yenikapı’da gerçekleştirilecek olan "Zulme lanet, Kudüs’e destek" mitingi için bazı yollar trafiğe kapatıldı. Miting alanına rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için ise Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımı seferleri artırıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi mitinge ulaşım hakkında yaptığı açıklamada, "Kazlıçeşme Metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüsleri konulmuştur. 14:00’ten itibaren alanına vatandaşlarımız bu araçlarla taşınacaktır. Deniz yolu ile mitinge gelecekler doğrudan alana ulaşabilecek ve yine metro ve metrobüs ile mitinge ulaşmak isteyen vatandaşlarımız Yenikapı Metro istasyonundan miting alanına ulaşabilecekler.Hem trafik yoğunluğu yaşanmaması hem de miting alanına rahatlıkla ulaşılması adına toplu taşıma araçlarının kullanılması gerekmekte ve miting alanlarına özel araçlarıyla ulaşmak isteyen vatandaşların çevre semtlerde bulunan otoparklara araçlarını bırakarak miting alanına ulaşım sağlamaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Yenikapı’da düzenlenen ‘Zulme Lanet, Kudüs’e Destek’ mitingine gitmek isteyen vatandaşlar Üsküdar’dan teknelerle yola çıktı. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar Üsküdar iskelesinde yoğunluk oluşturdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak olan ‘Zulme Lanet, Kudüs’e Destek’ mitingi için vatandaşlar Yenikapı’daki miting alanına gitmeye başladı. İstanbul’un çeşitli noktalarından çok sayıda vatandaş miting alanına gelirken Üsküdar’dan da tekneler hareket etti. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar Üsküdar iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlara Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.Tekneler Üsküdar’dan Yenikapı’ya doğru yola çıktı.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yenikapı'da, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde yarın yapılacak "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Mayıs'ta Fatih ilçesi Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, Atatürk Bulvarı'ndan gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci’ye katılım, Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüsü'nden Sirkeci’ye katılım, Balat sahil Abdul Ezel Paşa Caddesi'nden gelen akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci istikameti, Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşağından Sirkeci Meydanı istikameti, Sirkeci Sahil Kennedy Caddesi'nde Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ’dan Topkapı tünele 10. Yıl Caddesi katılımı, 10. Yıl Caddesi, Genç Osman Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi'ne kadar gidiş-gelişli ve bu caddeye çıkan tüm caddeler ile sokaklar, Avrasya tünel çift yönlü, Zeytinburnu Demirhane Caddesi'nden Kazlıçeşme otopark alanı 10. yıl istikameti ve Demirhane Caddesi'ne çıkan tüm caddeler ile sokaklar, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde Ekrem Kurt Bulvarı, Taşhanlar Varyan ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş güzergahları saat 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, Sirkeci’den Galata Köprüsü'ne Karaköy istikametine gidiş, Unkapanı Köprüsü'nden Cemil Birsel, Ragıp Gümüşpala, Galataya Karaköy istikametine gidiş, Karaköy’den Galata Köprüsü Sirkeci istikametine gidiş güzergahı saat 12.00'den itibaren trafiğe kapanacak.

Sürücüler, alternatif güzergah olarak D-100 kuzey ve güney yolu, Havuzlu kavşağı, Atatürk Havalimanı Caddesi Basın Ekspres Yolu, Ataköy sahil Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy sahil Strazburg Caddesi ve Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprüsü Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat sahil Atatürk Bulvarı'nı kullanabilecek.

Bu yollar, etkinlik bitiminde trafiğe açılacak.

İstanbul'da miting ve İİT toplantısı önlemleri

İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı ile "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi dolayısıyla 20 bin 100 polisin görev yapacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da 40'tan fazla ülke temsilcisinin katıldığı İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı ile Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Zirve süresince yabancı devlet büyüklerinin konakladığı oteller, geçecekleri güzergah ve kongrenin yapılacağı merkezde 5 bin 200 emniyet personeli görevlendirilirken, "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi için de 14 bin 900 polis görev yapacak.

Özel harekat polisi, bomba imha uzmanı ve terör uzmanlarının da aralarında bulunduğu 20 bin 100 polise, 4 polis helikopteri, 4 deniz botu ve 160 zırhlı araç da destek verecek. Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan, terör örgütü PKK ve radikal terör örgütleri alanında uzmanlaşmış ekiplerin, belirlenen önemli noktalarda sivil olarak güvenlik önlemi aldığı, şüpheli görülen şahıslar üzerinde profilleme ve risk analizi çalışmaları yapacağı öğrenildi.