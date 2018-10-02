Yerel seçimler ne zaman? sorusunun yanıtı haberimizde. Yerel seçimler öncesi ise ilk flaş gelişme, CHP'de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Yerel seçimlerin normal şartlar altında 2019 Mart ayı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenmekteydi. Son zamanlarda ise erken seçime yönelik birçok açıklama geldi. İşte, onlardan bazıları;

MAHİR ÜNAL: Türkiye'yi seçim atmosferinden çıkarıp güven ve istikrar atmosferine sokmuşken yeniden erken seçim tartışmalarının başlamasını doğru bulmuyoruz. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları sanki erken seçime destekmiş gibi sunuluyor; bizim gündemimizde herhangi bir şekilde bir erken seçim bulunmuyor. Türkiye'nin önüne yeniden erken seçim getirilmesini doğru bulmuyoruz, bizim de gündemimizde şu anda bir erken seçim tartışması söz konusu değil.

ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ SEÇİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında konuştu.

Yerel seçimlere verdikleri önemi de vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:"Mart ayında yapılacak yerel seçimler, Türkiye'nin bundan sonraki 5 yılını arzu ettiğimiz hızda icraatlarla geçirebilmek için öneme sahiptir.

Yerel seçimde hem oy oranı hem belediye başkanlığı sayısı bakımından daha iyi bir başarıyı elde etmemiz gerekiyor. Mahalli idarelerde ne kadar güçlü olursak Cumhurbaşkanlığı ve Meclis'te o derece etkin hizmet veririz. Mahalli seçim hazırlıklarımızı da yine istişare ile yapıyoruz.

24 Haziran'ın hemen ardından yerel seçim hazırlıklarına başladık. Meclis'in yeni döneminin açılmasıyla birlikte sizlerle daha sık istişare imkanı bulacağız. Kimse 'bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur' diye bize aday teklifiyle gelmesin. Ondan sonra ters yüz edilirse de kusura bakmasınlar. Ehliyet ve liyakat esastır.

Partimize, şehirlerimize en iyi katkıyı sağlayacak yaklaşıma olmanızı bekliyorum. Bize tevazu ehli isimler getirin. Halkına tepeden bakacak isimler getirmeyin. Gurur, kibir abidesi insanları getirmeyin. İşini iyi yapan, davayı hazmetmiş isimleri getirin. Hiç ilgisi olmamış ama seçime gidiyoruz, onu da buradan aday yapalım; hayır, emeği olacak

CHP İZMİR BELEDİYE BAŞKANI ADAY OLMAYACAK

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

NTV internet sitesinde yer alan haberde, Kocaoğlu'nun İzmir'de basın toplantısı düzenlediği belirtilerek şu ifadelerine yer verildi:

"CHP'de değişimden yanayım, değişim fırsattır. Bunda da ısrarcıyım."

Kocaoğlu ayrıca "Kişilerle sorunum yok" ifadesini de kullandı. (Haberi yazan Ebru Tuncay Redaksiyon Orhan Coşkun)

DSP YEREL SEÇİMLERE GİRECEK Mİ?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerinin gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlere girebileceğini bildirdi.

Aksakal, yazılı açıklamasında, partilerinin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı listede yer almadığı için 24 Haziran'daki seçimlere katılamadığını anımsattı.

Yerel seçimlere girebilmek için YSK'ye başvurduklarını belirten Aksakal, şu bilgileri verdi:

"YSK, partimizin 2019'un mart ayında yapılacak yerel yönetimler seçimlerine katılabilme yeterliliğine sahip olduğuna karar verdi. Bu karar üzerine vakit kaybetmeden seçim çalışmalarına başladık. Birçok yerde sandıklardan başarıyla çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği görevlerini üstlenerek halkımıza, Cumhuriyetin kuruluş ruhuna sahip olarak ve demokratik sol ilkeler çerçevesinde hizmet etmeyi benimseyen tüm yurttaşlarımızı ak güvercinli mavi bayrağımızın altında toplanmaya davet ediyorum."

2019 YEREL SEÇİMLERİNDE FLAŞ İSİM ADAY

2019’da yapılması planlanan yerel seçimler öncesi Uşak’ta sürpriz bir isim aday adaylığı başvurusunu duyurarak kenti bir anda seçim havasına geçirdi.

2019 yerel seçimleriiçin belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yapan Uşak’ın tanınan iş adamı Asım Kalelioğlu, evraklarını Uşak CHP İl Başkanı Nadi Sancar’a teslim etti. Başkanlık ve genel seçimler sonrası Uşak’ta siyasi sessizlik hüküm sürerken aday adaylığını duyuran Kalelioğlu’nun ardından kentte bu başvuru gündem oluşturdu.

CHP Uşak İl Başkanlığında gerçekleşen aday adaylığı başvurusunun ardından birçok partili sosyal medya hesaplarından bu gelişmeyi paylaştılar. Asım Kalelioğlu ise “Uşak’ta her şey güzel olacak, Uşak huzur bulacak” diye kısa bir açıklamada bulundu.