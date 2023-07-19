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Merkezi birinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar ne zaman yapılacak?

Yetenek sınavı 10-16 Temmuz'da tarihleri arasında yapıldı. Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. Bu kapsamda, merkezi birinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar 20 Temmuz, ikinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar da 21 Temmuz'da yapılacak. Peki ikinci yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte lise yetenek sınav sonuçları 2023 kayıt takvimi.

11:27 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yetenek sınavı kayıt tarihleri

Yetenek sınavı kayıt tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, güzel sanatlar ve spor liseleri ile musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin 10-16 Temmuz'da yapılan yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları ilan edildi.

Asıl listeden kayıt hakkı kazananların kesin kayıtları ne zaman?

Bu kapsamda, merkezi yerleştirme sonucunda asıl listeden kayıt hakkı kazananlar, 17-19 Temmuz'da kesin kayıtlarını yaptıracak. Boş kalan kontenjanlara merkezi birinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler 19 Temmuz, boş kalan kontenjanlara merkezi ikinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler de 20 Temmuz'da ilan edilecek.

Merkezi birinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar ne zaman yapılacak?

Merkezi birinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar 20 Temmuz, ikinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar da 21 Temmuz'da yapılacak.

Boş kalan kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Bu kapsamda tercihler 7-11 Ağustos'ta alınacak, 14 Ağustos'ta da boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları açıklanacak.

Deprem bölgesine tanınan kontenjan ile "çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER)" kapsamındaki öğrenciler ise okul müdürlüklerince kendilerinden istenen belgelerle kayıt yaptıracakları okula giderek işlemlerini gerçekleştirecek. Süreçler, e-Okul üzerinden takip edilecek.

#Milli Eğitim Bakanlığı
#yetenek sınavı
#kayıt
2 saat önce
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