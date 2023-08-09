Günümüzde, yüksek hızlı trenler dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaktadır. Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu, 2003'te TCDD tarafından Ankara - İstanbul arasındaki illeri kapsayan 250 kilometre/saat (160 mph)* azami hıza uygun Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattının inşaatına başlanmıştır. Etütler yapıldıktan sonra ilk somut adım 2004'te atılmış ve yüksek hızlı demiryolu için yer açma işlerine başlanmıştır. 23 Nisan 2007'de hattın ilk etabı olan 245 kilometre (152 mi) uzunluğundaki Ankara - Eskişehir etabında deneme seferlerine başlanmış, 13 Mart 2009'da da 1 saat 25 dakika süren ilk yolculu ticari işletim yapılmıştır.

Bu gelişmeyi 2011'de Ankara - Konya arasında inşa edilen 300 kilometre/saat (190 mph) azami hıza uygun Polatlı - Konya yüksek hızlı demiryolu'nun hizmete girmesi takip etmiştir. Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu, 2014'te Eskişehir'den İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Pendik'e, 2019'da ise Avrupa Yakası'ndaki Halkalı'ya kadar uzatılmıştır. 26 Nisan 2023'te ise 250 kilometre/saat (160 mph) azami hıza uygun Ankara - Sivas yüksek hızlı demiryolu hattı hizmete girmiştir.

Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu ağının doğuda Erzincan'a, batıda İzmir'e, kuzeybatıda Kapıkule'ye, güneyde Mersin ve Adana'ya ve güneydoğuda Gaziantep'e uzatılması çalışmaları devam etmektedir. Yüksek Hızlı Tren adı altında gerçekleştirilen yüksek hızlı demiryolu taşımacılığı hizmeti, 2009 - 2016 yılları arasında doğrudan TCDD tarafından yapılırken, 2016 yılı itibarıyla TCDD Taşımacılık tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Ankara-İstanbul yüksek hızlı demiryolu

Ankara-İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattı, Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biridir. Hat, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlamaktadır ve Türkiye'nin çevre dostu ulaşım sistemlerini geliştirmesine de katkı sağlamaktadır. Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu ya da kısaca Ankara - İstanbul YHD, Ankara'daki Ankara YHT Garı ile İstanbul'daki Halkalı Tren İstasyonu arasında Yüksek Hızlı Tren hizmeti verilen uzunluğundaki azami 250 kilometre/saat (160 mph)* hıza uygun çift hatlı, elektrikli, sinyalli yüksek hızlı demiryolu hattıdır.

Ankara - İstanbul yüksek hızlı tren hattı

Ankara - İstanbul - Ankara arasında hareket eden 09.08.2023 tarihinden itibaren geçerli İstanbul Ankara hızlı tren saatleri aşağıda verilmiştir. Bu Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferinde toplam 14 durak bulunmaktadır.

İstanbul-Ankara YHT durakları

Halkalı Bakırköy Söğütlüçeşme Bostancı Pendik Gebze İzmit Arifiye Bilecik Bozüyük Eskişehir Polatlı Eryaman Ankara Gar

İstanbul-Ankara Hızlı Tren Kaç Saat?

Ankara İstanbul Ankara Hızlı Tren seferleri kaç saat sürer sorusunun yanıtı: en erken 4 saat 25 dakika ve en çok 4 saat 48 dakika olacaktır. Bu süreler seferlerdeki durak sayısına göre değişmektedir.

İstanbul Ankara Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul Ankara arasındaki Hızlı Tren yolculuğu ile varış noktasına en erken 4 saat 25 dakika, en geç 4 saat 48 dakika içinde ulaşabilirsiniz.

Ankara İstanbul Hızlı Tren Saatleri

İstanbul Ankara Hızlı Tren Saatleri

İstanbul Ankara Hızlı Tren Fiyatı Nedir?

İstanbul Ankara Hızlı Treni 2023 bilet ücretleri: Ankara İstanbul Halkalı arası Standart-Ekonomik YHT bilet fiyatı 132,00 TL olup, Ankara İstanbul Pendik arası Standart-Ekonomik hızlı tren bileti fiyatı 118,50 TL' dir.

İstanbul Ankara Hızlı Tren Durakları Nelerdir?

İstanbul Ankara Hızlı Treni, Halkalı, Bakırköy, Söğütlüçeşme, Bostancı, Pendik, Gebze, İzmit, Arifiye, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir, Polatlı, Eryaman, Ankara Gar istasyonlarından geçmektedir.

Ankara - Sivas yüksek hızlı tren güzergahları

Toplam uzunluğu 405 kilometre (252 mi) olan Ankara - Yerköy - Sivas yüksek hızlı demiryolu hattının 293 kilometre (182 mi)* uzunluğundaki Yerköy - Sivas etabının yapımına Şubat 2009'da başlandı, fiziki altyapı çalışmaları %80 oranında tamamlandı ve 144 kilometre (89 mi)* uzunluğundaki bölümün 9 Şubat 2015'te kesin kabulü yapıldı. Mart 2021'de Balışeyh-Sivas kesiminde test sürüşleri başlayan hat 26 Nisan 2023'te hizmete girmiştir.

393 kilometre (244 mi) uzunluğundaki Ankara - Sivas hattında işletme hızı 250 kilometre/saat (160 mph)*'tir. Ankara - Yozgat - Sivas yüksek hızlı demiryolu projesi belirtilen güzergâhlar üzerindeki demiryolu ile ulaşım süresini 12 saatten 2 saate inmiştir. Güzergâh boyunca toplam 10 istasyon vardır.[8]

Hızlı tren bileti nasıl alınır?

TCDD tarafından bilet satış ve kontrollerde kimlik, pasaport sorgulaması yapılmaktadır. Kontrollerde satışta beyan ettiğiniz bilgilerin uyumsuz olması durumunda biletiniz geçersiz sayılacaktır.

Biletlerinizi TCDD taşımacılık web sitesinden, mobil uygulama ve 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden satın alabilirsiniz. Bilet satışlarında TC vatandaşları için ad-soyad, TC Kimlik numarası doğum tarihi, telefon numarası satış esnasından kontrol edilmekte olup uyumsuzluk durumunda bilet satışı yapılmamaktadır.

Konya-İstanbul Hızlı Tren Fiyatı Nedir?

İstanbul Konya Hızlı Treni 2023 bilet ücretleri: Konya İstanbul Pendik arası Standart Ekonomik YHT bilet fiyatı 103,50 TL olup, Konya Eskişehir arası Standart Ekonomik hızlı tren bileti fiyatı 47,50 TL' dir.

YHT Durakları

ANKARA - GAR YHT

ANKARA - Eryaman YHT

ANKARA - Polatlı YHT

ESKİŞEHİR YHT

KONYA YHT

KONYA - Selçuklu YHT

SİVAS YHT

BİLECİK YHT

BİLECİK - Bozüyük YHT

SAKARYA - Arifiye YHT

İZMİT YHT

İSTANBUL - Söğütlü Çeşme YHT

İSTANBUL - Pendik YHT

İSTANBUL - Bostancı YHT

İSTANBUL - Gebze YHT

İstanbul Konya YHT hareket saatleri 2023

Konya- İstanbul YHT hareket saatleri 2023

İstanbul Konya Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul Konya arasındaki Hızlı Tren yolculuğu ile varış noktasına en erken 4 saat 57 dakika, en geç 5 saat 9 dakika içinde ulaşabilirsiniz.

İstanbul Konya Hızlı Tren Durakları Nelerdir?

İstanbul Konya Hızlı Treni, Konya, Selçuklu, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme istasyonlarından geçmektedir.

Ankara Eskişehir Hızlı Tren Hatatı

Ankara - Eskişehir - Ankara arasında hareket eden 09.08.2023 tarihinden itibaren geçerli Ankara Eskişehir hızlı tren saatleri aşağıda verilmiştir. Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde toplam 4 durak bulunmaktadır.

Ankara Eskişehir Hızlı Tren Saatleri

Eskişehir Ankara Hızlı Tren Saatleri

Ankara Eskişehir Hızlı Tren Tren Durakları

Eskişehir Polatlı Eryaman Ankara Gar

Ankara Eskişehir Hızlı Tren Kaç Saat?

Ankara Eskişehir Ankara YHT Hızlı Tren seferleri kaç saat sürer sorusunun yanıtı: en erken 01 saat 26 dakika ve en çok 01 saat 29 dakika olacaktır. Bu süreler seferlerdeki durak sayısına göre değişmektedir.

Eskişehir-Ankara Hızlı Tren Bilet Fiyatları

Ankara Eskişehir Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Eskişehir arasındaki Hızlı Tren yolculuğu ile varış noktasına en erken 1 saat 26 dakika, en geç 1 saat 29 dakika içinde ulaşabilirsiniz.

Ankara Eskişehir Hızlı Tren Fiyatı Nedir?

Ankara Eskişehir Hızlı Treni 2023 bilet ücretleri: Eskişehir Ankara Polatlı arası Standart Ekonomik YHT bilet fiyatı 28,00 TL olup, Eskişehir Ankara Çankaya arası Standart Ekonomik hızlı tren bileti fiyatı 37,50 TL' dir.

Ankara Eskişehir Hızlı Tren Durakları Nelerdir?

Ankara Eskişehir Hızlı Treni, Eskişehir, Polatlı, Eryaman, Ankara Gar istasyonlarından geçmektedir.

Ankara Konya Hızlı Tren Hattı

Ankara - Konya - Ankara arasında hareket eden 09.08.2023 tarihinden itibaren geçerli Ankara Konya hızlı tren saatleri aşağıda verilmiştir. Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde toplam 5 durak bulunmaktadır.

Ankara Konya Hızlı Tren Saatleri

Konya Ankara Hızlı Tren Saatleri

Konya Ankara Hızlı Tren Durakları

Konya Selçuklu Polatlı Eryaman Ankara Gar

Konya Ankara Hızlı Tren Bilet Fiyatları

Ankara Konya Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Konya Ankara Hızlı Tren seferleri kaç saat sürer sorusunun yanıtı: en erken 1 saat 50 dakika ve en çok 1 saat 53 dakika olacaktır. Bu süreler seferlerdeki durak sayısına göre değişmektedir.

Ankara Konya Hızlı Tren Durakları Nelerdir?

Ankara Konya Hızlı Treni, Konya, Selçuklu, Polatlı, Eryaman, Ankara Gar istasyonlarından geçmektedir.

Ankara Karaman Hızlı Tren Hattı

Ankara - Karaman - Ankara arasında hareket eden 09.08.2023 tarihinden itibaren geçerli Ankara Karaman hızlı tren saatleri aşağıda verilmiştir. Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde toplam 7 durak bulunmaktadır.

Ankara Karaman Hızlı Tren Saatleri

Karaman Ankara Hızlı Tren Saatleri

Ankara Karaman Hızlı Tren Durakları

Karaman Çumra Konya Selçuklu Polatlı Eryaman Ankara Gar

Ankara Karaman Hızlı Tren Kaç Saat?

Ankara Karaman Ankara Hızlı Tren seferleri kaç saat sürer sorusunun yanıtı: en erken 2 saat 47 dakika ve en çok 2 saat 50 dakika olacaktır. Bu süreler seferlerdeki durak sayısına göre değişmektedir.

Ankara Karaman Hızlı Tren Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Karaman arasındaki Hızlı Tren yolculuğu ile varış noktasına en erken 2 saat 47 dakika, en geç 2 saat 50 dakika içinde ulaşabilirsiniz.

Ankara Karaman Hızlı Tren Fiyatı Nedir?

Ankara Karaman Hızlı Treni 2023 bilet ücretleri: Ankara Karaman arası Standart-Ekonomik YHT bilet fiyatı 87,50 TL' dir.

Ankara Karaman Hızlı Tren Durakları Nelerdir?