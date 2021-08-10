Özgün YKS baraj puanı değişti 2021 YKS TYT - AYT barajı kaç oldu?
ÖZGÜN HABERLER

YKS baraj puanı değişti! 2021 YKS TYT - AYT barajı kaç oldu?

2021YKS baraj puanı değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacaktır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS baraj puanı değişti! 2021 YKS TYT - AYT barajı kaç oldu?
2021 YKS baraj puanı değişti.

2021 YKS barajı değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında uygulanacak baraj puanlarını açıkladı.

2021 YKS BARAJI: TYT - AYT BARAJ PAUNI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT’de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Cezayirde yangın faciası

Cezayir'de yangın faciası

Sivilleri kurtarmak isteyen 25 asker hayatını kaybetti.
Çanakkalede insansız helikopter düştü

Çanakkale'de insansız helikopter düştü

​Ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı.
İran destekli örgütten Türkiyeye tehdit: ABD ile sizin aranızda ayrım yapmıyoruz

​Türkiye'nin 10 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Aşı olmayan<br> giremeyecek

Aşı olmayan
giremeyecek

​Türkiye Futbol Federasyonu, stadyumlara giriş şartlarını değiştirdi.

​Milas yangını kontrol altına alındı.

​İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı.

​Yunanistan'a yardım için iki uçak gönderilecek.

​TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.
Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını

Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.