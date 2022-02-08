Özgün YKS başvuruları başladı mı? (TYT, AYT, YDT) ÖSYM ile 2022 YKS ne zaman?
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YKS başvuruları başladı mı? (TYT, AYT, YDT) ÖSYM ile 2022 YKS ne zaman?

YKS başvurusu, önümüzdeki yıl üniversite okumayı hayal eden öğrenci adaylarını yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT sınavı tarihleri yanı sıra "YKS başvuru ne zaman" sorusu da yanıt buldu. Peki, merakla beklenen YKS başvuruları ne zaman başlıyor, üniversite sınavı hangi ay? İşte TYT, AYT, YDT tarihleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS başvuruları başladı mı? (TYT, AYT, YDT) ÖSYM ile 2022 YKS ne zaman?
yks

"YKS ne zaman?" sorusunun yanıtı ÖSYM takvimi 2022 ile birlikte netleşmişti. Üniversite sınavı öncesi YKS başvurularını yapacak olan milyonlarca aday "YKS başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte TYT, AYT ve YDT oturumları başvuru tarihlerine ilişkin bilgiler...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak. Adaylar işlemlerini 7 Mart tarihine kadar yapabilecekler. Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart'ta alınacak.

YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?

2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilir. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

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