Özgün YKS ek tercihleri başladı mı? YKS 2 tercihler ne zaman başlayacak?
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YKS ek tercihleri başladı mı? YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak?

YKS tercih sonuçları açıklanmasıyla birlikte üniversiteye yerleşemeyen veya tercih ettiği bölüme giremeyen öğrenciler "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, YKS 2. tercihler ne zaman yapılacak? YKS ek tercih süreci başladı mı? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS ek tercihleri başladı mı? YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak?
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YKS ek tercihleri ile ilgili bekleyiş sürüyor. İlk tercihlerinde yerleşemeyen üniversite öğrencisi adayları 2. ek yerleştirmeler için tercih sürecine odaklandı. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına dair açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Aygün: "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." dedi. Kayıtlar 10 Eylül Cuma günü sona ereceği için ek tercih sürecinin de 11 veya 12 Eylül'de başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında, Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak. Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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