2025 YKS ne zaman olacak sorusunun yanıtı, ÖSYM'nin resmi açıklamasıyla netlik kazanacak. YKS tarihi ve ÖSYM YKS başvuru ve sınav takvimi açıklandı mı gibi sorularla birlikte, sınava hazırlanan adaylar sosyal medya ve haber sitelerini yakından takip ediyor. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, üniversite sınavı başvuruları ne zaman?
2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2025 takvimi henüz netleşmedi. 2024 yılı YKS TYT ve AYT oturumları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilmişti. YKS 2025 TYT-AYT oturum ve başvuru tarihleri, Kasım ayında açıklanacak ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi ile kesinlik kazanmış olunacak. 2025 YKS başvuru ve sınav takvimi kasım ayında açıklanması bekleniyor.
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 yılı YKS başvuru takvimi henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. 2024 yılı YKS başvuruları 1-26 Şubat tarihleri arasında alınmıştı.
YKS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK, SINAVDA KAÇ SORU SORULUYOR?
ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Cumartesi günü TYT Sınavı, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Pazar günü ise AYT, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir. YDT, sınavı da pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; TYT'de sınav süresinin ilk 120 dakikası, AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT'de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak.