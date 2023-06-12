ÖSYM YKS giriş yerleri belgesi indirme sayfası
YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
YKS sınavı kaç dakika sürecek?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran 2023'te sınav başlangıç saati 10.15, 120 soru 165 dakika,
2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran 2023'te sınav başlama saati 10.15, 160 soru 180 dakika
2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran 2023'te uygulanacak. sınav başlangıç saati 15.45, 80 soru 120 dakika.