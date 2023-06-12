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YKS 2023 sınava Giriş Belgesi nasıl alınır?

YKS sınav giriş yerleri sorgulaması sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 17-18 Haziran'da yapılacak 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren YKS TYT-AYT sınava giriş belgesini, ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebilmekte. Sınav giriş belgeleri yanında olmayan adaylar hiç bir şekilde sınava alınmamakta. İşte YKS sınav giriş yerleri sorgulama ve TYT-AYT-YDT sınav giriş belgesi indirme ekranı.

17:54 . 12/06/2023 Monday
Yeni Şafak
ÖSYM YKS giriş yerleri belgesi indirme sayfası

ÖSYM YKS giriş yerleri belgesi indirme sayfası

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Haziran 2023'te yapılacak 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023'te uygulanacak 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile
2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS sınavı kaç dakika sürecek?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre,

  1. 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran 2023'te sınav başlangıç saati 10.15, 120 soru 165 dakika,
  2. 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran 2023'te sınav başlama saati 10.15, 160 soru 180 dakika
  3. 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran 2023'te uygulanacak. sınav başlangıç saati 15.45, 80 soru 120 dakika.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM YKS başta olmak üzere KPSS, EKPSS, ALES, TUS, MSÜ, YDS- DGS-DUS, YÖKDİL sınavlarını gerçekleştirmekte. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girmek isteyen adaylar sınav başvuruları başta olmak üzere ÖSYM sınav merkezi tercihleri, ÖSYM sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.

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YKS 2023 sınava Giriş Belgesi nasıl alınır?