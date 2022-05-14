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YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS 2022 sınav giriş belgesi detayları

YKS 2022 sınav giriş yerleri oldukça merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından YKS başvuruları alındı. Sınava girecek olan adaylar, girecekleri oturum sayısına göre sınav ücretini yatırdılar. Bunun üzerine öğrencileri 2022 YKS sınav heyecanı sardı. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS 2022 sınav giriş belgesi detayları
​YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Adaylar tarafından 2022 YKS sınav yerleri merak konusu haline geldi. YKS sınavına girmek isteyen öğrenciler ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde sınav başvurularını tamamladılar. YKS sınavı sınavı üç oturum şeklinde 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günlerinde yapılacak. YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlanacak. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2022 YKS yerleri ne zaman açıklanacak?

  • Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.
  • Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
  • Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
  • Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
  • Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
  • Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

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