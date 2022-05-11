​YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS 2022 sınav giriş belgesi detayları

Ekonomi

Kripto para piyasasında deprem: Hepsi çakıldı

Kripto para piyasasındaki sert düşüş devam ediyor. Bitcoin, ethereum ve sabitkoin gibi birçok kripto paranın içerisinde bulunduğu bu piyasalardaki düşüşün ardından piyasaları yakından takip eden vatandaşlar kripto para piyasalarındaki düşüşün neden olduğu ve bu düşüşün ne kadar daha süreceği ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, Kripto para neden düşüyor? Kripto paradaki düşüşün nedeni ne? Kripto paradaki düşüş devam edecek mi? Ayrıntılar haberimizde...