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YKS (TYT - AYT) sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen üç farklı oturumdan oluşan üniversite sınavına yaklaşık 3 milyon 498 bin 18 öğrenci katılıyor. 18 Haziran Pazar ikinci oturumu yapılacak olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15’te, saat 15.15’te ise Yabancı Dil Testi (YDT) başlayacak. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci heyecanlı bir şekilde YKS (TYT -AYT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT - AYT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte soruların yanıtları.

15:40 . 17/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
YKS 2023 SONUÇLARI ne zaman açıklanacak?

YKS 2023 SONUÇLARI ne zaman açıklanacak?

2023 YKS’nin ilk oturumu olan TYT tamamlandı. 18 Haziran Pazar günü ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15’te, saat 15.15’te ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. YKS'ye katılan milyonlarca aday, sonuçların açıklanma tarihini merakla bekliyor. YKS sonuçları ise ÖSYM tarafından tarafından açıklanacak. Peki TYT - AYT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte TYT - AYT ve YDT 2023 YKS sınav sonuç tarihi.

2023 TYT - AYT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları,
20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edilecek.
ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 20 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin
adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

YKS 2023 tercih tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan resmi bir duyuru henüz yok. 2022 yılında tercihler 27 Temmuz'da başlamıştı.

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023?

2023 YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından Yenişafak'ta yer alacak.. YKS soruları ve cevapları ile adaylar YKS sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç sonra erişime açıyor.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda TYT sorularının Cumartesi günü sınavdan birkaç saat sonra, AYT ve YDT sorularının ise Pazar günü akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.


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