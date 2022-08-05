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YKS üniversite tercih sonuçları bekleniyor! Ne zaman açıklanacak?

YKS tercihleri üniversite hayatına adım atacak öğrenciler tarafından bekleniyordu. YKS tercihleri 27 Temmuz günü başladı. Gözler YKS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, 2022 YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 YKS TYT AYT üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile 2022 Üniversite YKS tercih sonuçları sorgulama
YKS tercih sonuçları

2022-2023 Eğitim yılı için üniversite tercihinde bulunan adaylar, YKS tercih işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Toplam 24 üniversite seçebilecek olan adaylar YKS tercih sonuçları için de bilgi almak istiyor. Peki YKS 2022 tercih kılavuzunda YKS tercih sonuçları tarihi yer aldı mı?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

YKS - ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında sürecek olan ve toplam 10 günü kapsayan YKS tercih işlemlerinin sonuçları ardından üniversite kayıt işlemleri 22 Ağustos'ta başlayacağından dolayı YKS tercih sonuçlarının da Ağustos'un ikinci haftası açıklanacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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YKS KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih kılavuzu yayımlandı.

ÖSYM "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

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