Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav soru ve cevap anahtarı adaylar tarafından merak ediliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla yarın düzenlenecek. Peki 2023 YKS sınav soru ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak? YKS TYT AYT soruları PDF indirme nasıl yapılır? TYT sınavında hangi testler var?

YKS TYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YKS'nin 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak. Sınav, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev alacak.

TYT sınavanda hangi testler var?

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

AYT sınavında hangi testler var?

18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

YDT sınavında hangi testler var?

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişi sınava girecek. Sınav, 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 49 bin 108 kişi görev alacak. YDT, 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

ÖSYM 2023 YKS soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün veya sınavdan birkaç gün sonra erişime açıyor. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınav oturumlarının hepsinini tamamlanmasının ardından pazar günü yayımlanması bekleniyor.

Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak. ÖSYM YKS 2023 sınavına ilişkin soruları ve cevapları erişime açtığında haberimizde yer alacaktır.

2022-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI



