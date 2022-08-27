YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) için geri sayım devam ediyor. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adayların katılım sağladığı YÖKDİL, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak. Sınava kısa süre kala adaylar, YÖKDİL sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ederken ÖSYM’den açıklama geldi.

YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YÖKDİL/2 sınavı giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.''

YÖKDİL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

YÖKDİL/2 sınavı 28 Ağustos 2022 Pazar günü saat 10.15'de uygulanacak.

YÖKDİL 2 KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU SORULUYOR?

YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek.

2022-YÖKDİL/2 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

Toplam 80 sorunun yer alacağı sınav 13:15'te sona erecek.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir.

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

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