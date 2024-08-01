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2024-YÖKDİL/2 sınavına giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM ile YÖKDİL sınav yeri öğrenme ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 11 Ağustos'ta düzenlenecek 2024-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/2) giriş belgelerini erişime açtı. YÖKDİL sınav giriş belgeleri nasıl öğrenilir? 2024 ÖSYM AİS YÖKDİL/2 sınav giriş yerleri öğrenme ve sorgulama ekranı...

14:26 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
YÖKDİL
YÖKDİL

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

YÖKDİL 2 SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Adaylar, 11 Ağustos'taki sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​​​​​

YÖKDİL 2 NE ZAMAN 2024?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu.

YÖKDİL2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.



#ÖSYM
#YÖKDİL
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#yökdil sınav yeri
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