YKS tercih sonuçları son dakika açıklaması ile belli olacak. YKS tercihleri için son gün 2 Ağustos. Tercih işlemlerinin bitmesinin hemen ardından ÖSYM yerleştirme sonuçları için bekleyiş başlayacak. TYT ve AYT sınavından aldıkları puanlara göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler, gözlerini tercih sonuçlarına çevirdi. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...