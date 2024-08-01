ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
YÖKDİL 2 SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Adaylar, 11 Ağustos'taki sınav için saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
YÖKDİL 2 NE ZAMAN 2024?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YÖKDİL/2 sınav tarihi belli oldu.
YÖKDİL2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.