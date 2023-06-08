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Kara yollarında durum ( 8 Haziran 2023)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Müdürlüğün açıklamasına göre, karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği aktarıldı.

09:02 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Karayollarında son durum

Karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Kıbrısköy kavşakları 0-5. kilometrelerinde (Samsun istikameti) üstyapı onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım, Konya Kavşağı istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne ve İstanbul istikametleri kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı Ankara istikameti katılım kolu, aydınlatma direklerinin değiştirilmesi dolayısıyla araç trafiğine kapatıldı. Bu kavşağı kullanarak Ankara istikametine gitmek isteyen sürücüler, Abant ve Düzce kavşağına yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı otoyol katılım kollarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 21.00-06.00 saatlerinde D-100 yolundan otoyola girişler kapatılıyor.

Vezirköprü-Durağan yolunun 5-7. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Denizli-Çamlık yolunun 40-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma sağ şeritten iki yönlü izin veriliyor.

Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometrelerindeki köprü genleşme derzleri onarım çalışması sebebiyle ulaşım "Liman D Kapısı ayrım kolu"ndan kontrollü sürdürülüyor.

Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 28. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nin elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.


#Kara yollarında durum
#Karayolları Genel Müdürlüğü
#yol durumu
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