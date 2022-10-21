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YouTube Premium Aile, Öğrenci, Aylık ve Yıllık Paketleri Kaç TL 2022?

Popüler video platformu YouTube, Premium abonelik ücretlerini aylık 29.99 TL olarak güncelledi. 16,99 TL olan Premium üyelik ücretlerine 13 TL zam gelmiş oldu. Arka planda video oynatma, videoları indirip internetsiz izleme gibi birçok avantaj ve özellik sunan YouTube Premium üyeliğe uzun zamandır ilk defa zam gelmiş oldu. Peki yeni zam hangi tarihlerden itibaren geçerli olacak? 1 yıllık YouTube Premium üyeliği ücreti ne kadar? Premium öğrenci ve aile paketi kaç TL? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YouTube Premium Aile, Öğrenci, Aylık ve Yıllık Paketleri Kaç TL 2022?
YouTube Premium

Dünya genelinde milyonlarca insanın eğlence, bilgi, teknoloji amaçlı birçok konuda vakit geçirdiği YouTube, Premium üyelik ücretlerini güncelledi. Aile, öğrenci, yıllık ve aylık olarak 4 paketi bulunan YouTube Premium fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YOUTUBE YILLIK ABONELİK KAÇ TL?

YouTube Premium bireysel abonelik ücreti artık aylık 29.99 TL. Bu aboneliğin yıllık ücreti 299.99 TL.

YOUTUBE ÖĞRENCİ VE AİLE PAKETİ KAÇ TL?

Eski fiyat aylık 25.99 TL olan YouTube Premium aile üyeliği fiyatı aylık 59.99 TL şeklinde güncellendi. Toplamda 34 TL zam gelmiş oldu. 1 aylık ücretsiz deneme sürümü mevcut.

ZAM HANGİ TARİHLERDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

YouTube'dan gelen bildirim şu şekilde:

"Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak. Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizi kontrol etmek için Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasına gidin. Tüm üyeler diledikleri zaman aboneliklerini buradan askıya alabilir veya iptal edebilir."

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