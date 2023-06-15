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Yozgat’ta hayvan pazarları kurulmaya başladı

Yozgat'ta kurban bayramı için hayvan pazarlıkları başlıyor. Ülke genelinde bazı bölgelerde şap hastalığının görülmesi üzerine tedbir amacıyla kapatılan canlı hayvan pazarlarının bugün açılmasıyla Sorgun ilçesinde hareketlilik başladı.

14:19 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kurban pazarları

Kurban pazarları

Yozgat genelinde yaklaşık 2 hafta önce kapatılan canlı hayvan pazarlarının yapılan kontrol ve denetimlerin ardından yeniden açılmasına karar verilmesiyle hareketlilik başladı. Sorgun’da ahır, köy ve çiftliklerde kurbanlıklarını satmaya çalışan besiciler, canlı hayvan pazarının açılmasıyla kurbanlıklarını görücüye çıkarmaya başladı. Canlı hayvan pazarına ilk gün olması nedeniyle beklenilen yoğunluk oluşmadı.Çekerek ilçesinden Sorgun pazarına hayvanlarını getiren Recep Kılıçer isimli besici, “Yozgat’ta şap hastalığı yoktu, görmedik, bizim hayvanlarda bir şey yoktu. Satışlarımız iyi satışlarımız oluyor. Düvenin birisini bugün 43 bin liraya verdik, diğerine de 44 bin lira istiyoruz.” dedi.



#yozgat
#kurban pazarı
#kurban bayramı
#sorgun
#haberler
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