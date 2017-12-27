Kanun hükmünde kararname (KHK) ile üye sayısı arttırılan Yargıtay ve Danıştay’a üye seçimi hazırlıkları başladı. Son düzenlemeyle Yargıtay’a 100, Danıştay’a 16 yeni üye kadrosu oluşturuldu. Yargıtay ve Danıştay’a üye seçilme kriterleri de değişti.

SÜRELER DEĞİŞTİ

Daha önce Yargıtay üyesi seçilebilmek için 17, Danıştay üyesi seçilebilmek için ise 20 yıl hakimlik ve savcılık mesleğinde çalışmış olmak şartı aranıyordu. Yeni düzenlemeyle, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için birinci sınıfa ayrıldıktan sonra en az 3 yıl (12-13 yıl) hakimlik ve savcılık mesleğinde başarı ile çalışmış olmak yeterli olacak.

6 AY İÇİNDE SEÇİLECEK

KHK’da, Yargıtay ve Danıştay’a üye seçiminin en geç 6 ay içerisinde yapılması hüküm altına alındı. Bunun üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), üye seçimi için çalışmalara başladı. HSK’nın, Yargıtay’a ilk aşamada yaklaşık 70 üye seçeceği belirtiliyor. Geriye kalan 30 üye ise 6 aylık sürenin sonuna doğru seçilecek. Bu arada, Danıştay’da görevlendirilecek 16 üyenin 4’ünün Cumhurbaşkanı tarafından atanacağı öğrenildi. Geriye kalan 12 üye ise HSK tarafından idari yargı hakimleri arasından seçilecek.

İLK KEZ UYGULANACAK

Düzenlemeyle Yargıtay’da sabit Ceza ve Hukuk Genel Kurulları faaliyete geçirilecek. Üye seçiminin tamamlanmasının ardından 5 gün içerisinde Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu yeniden belirlenecek. Yeni Birinci Başkanlık Kurulu da 10 içerisinde de dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni seçilen üyelerin hangi dairelerde görev yapacağını belirleyecek. Ayrıca Ceza ve Hukuk Genel Kurulları’nda görev yapacak üyeleri seçecek. Bu üyeler, daireleriyle ilişiği kesilecek ve sürekli olarak bu kurullarda çalışacak.

İŞ YÜKÜNÜ DE AZALTACAK

Özellikle Yargıtay 9. Ceza ve 16. Dairesi gibi bazı daireler, ilk derece mahkeme sıfatıyla yargılama yapıyor. Ayrıca FETÖ yargılamaları yapan yerel mahkemelerin karara bağladığı dosyalar da temyiz incelemesi için Yargıtay’a geliyor. Bu durum, dairelerin iş yükünü önemli ölçüde arttırdı. Yargıtay’daki söz konusu değişiklikle, iş yükünün azaltılması ve devam eden 1 milyon 250 bin dosyanın en kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

Rötuş için iki yöntem Önceki gün yaptığı açıklamada eleştirilere açıklık getiren AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Bu düzenleme, 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü, yani sadece o gece ve 16 Temmuz sabahı ile ilgili. Burada yer alan ‘terör eylemleri’ ibaresi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması hesabıyla yazılan bir unsurdur. Bu ifade daha sonra gerçekleşen terör eylemlerini hiçbir şekilde kapsamamaktadır” dedi ancak muhalefet, AK Parti’den gelen bu ifadelere rağmen tartışmayı tırmandırdı ve “İktidar eliyle sivil silahlı çete kurma maddesidir” şeklinde skandal yorumlara imza attı. ÖNERGE GELEBİLİR KHK maddesine ilişkin zorlama yorumlara ve tartışmalara nokta koymak isteyen AK Parti’nin, maddede bulunduğu iddia edilen ‘muğlaklığı’ gidermek için harekete geçebileceği belirtiliyor. AK Parti, tartışmalara son noktayı koymak ve ‘muğlaklığın’ giderilmesi için harekete geçti. Eğer böyle bir karara varılırsa 121. madde değiştirilecek. KHK’da iki şekilde değişiklik yapılabiliyor: İlk yöntem, mevcut KHK’nın yeni bir KHK ile değiştirilmesi. Diğer yöntem ise KHK’nın Meclis’te görüşüldüğü sırada verilecek önergeyle yapılacak değişiklik. Daha önce kanunlaşan KHK’larda değişiklikler bu şekilde yapılmıştı.Erdoğan yolgösterdi, turizmci programa aldıBu oyun tutmaz