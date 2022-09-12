Yüksel Yıldırım’dan acil toplantı: Bayram Bektaş kovuluyor mu?

Spor Toto 1. Lig’de yalnızca sezonun ilk haftasında Altay'ı 2-0 mağlup edebilen Kırmızı-Beyazlı ekip, geride kalan haftalarda kazanamadı. Çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bayram Bektaş’ın Samsunspor'daki akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

‘’ACİL OLARAK TOPLANIP KÖTÜ GİDİŞATIN SONLANDIRILMASI İÇİN KARARLAR VERECEĞİZ’’

Dün akşam oynan Çaykur Rizespor maçının ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok üzgünüm. Bugün Rizespor maçında alınan beraberlikten dolayı taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayım. Samsunspor FK Yönetim Kurulu olarak yarın acil olarak toplanıp ilk 5 haftadaki kötü gidişatın sonlandırılması için gerekli kararları vereceğiz." ifadelerini kullandı.

GAZETECİLER NEDEN PROTESTO ETTİ?

Çaykur Rizespor maçının ardından basın toplantısı düzenleyen Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, gazeteciler tarafından protesto edildi. Soruları bekleyen Bayram Bektaş gazetecilerin dışarı çıktığı görerek ‘’Ayıp ya, sizin yaptığınız ayıp ya’’ ifadelerini kullandı. Samsun'da görev yapan basın mensupları Bektaş'ın kendilerini kulüp tesislerine almadığını iddia ederek salonu terk etti.

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