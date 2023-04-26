4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde geri sayım sürüyor. Bu kapsamda yurt dışında, gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi başlıyor. 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturulurken, oy verme işleminin başlayacağı tarih yurt dışında yaşayan seçmenler tarafından mercek altına alındı.

YURT DIŞINDA OY KULLANMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan Perşembe günü oy verme işlemi başlayacak.

TRT Haber'deki bilgiye göre gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan Perşembe günü oy verme işlemi başlayacak.

GÜMRÜK KAPILARINDA OY KULLANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanılacak gümrük kapılarına ilişkin kararı yayımlandı.

Gümrük kapılarında, oy verme 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

OYLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

YURT DIŞINDA OY KULLANMA ŞARTLARI NELER?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Cumhurbaşkanı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamasında oy kullanabilmesi için öncelikle yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptırmaları gerekir.







