Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda emekliye ek zam tutarını açıkladı ve tüm emeklilere yüzde 49,25 zam yapılacağını belirtmişti. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam farkının ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Bakan Işıkhan son dakika açıklaması ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farklarının ödeneceği tarihleri açıkladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Işıkhan, şunları söyledi:

“Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum.”

EMEKLİLERE EK ZAM NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tüm emeklilere ek zamda müjdeli haberi duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi;

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz."

Buna göre; Tüm emeklilere yapılacak olan zam oranı yüzde 49,25 oldu.







