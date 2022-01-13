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Memur ve emekliye zamlı maaşları ayın kaçında, ne zaman yatacak?

Zamlı maaşlar ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatacak? 2022 Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek? soruları mikyonlarca emekli ve memur vatandaşın gündeminde. 2022 yılı yeni zamlı maaşların belli olması ile Ocak ayında zamlı maaşların ne zaman, hangi tarihte yatırılacağı merak ediliyor. Peki, memur ve emekli için zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Memur ve emekliye zamlı maaşları ayın kaçında, ne zaman yatacak?
maaş

Aralık ayında açıklanan enflasyon oranı ile birlikte belli olan zam oranı sonrası milyonlarca vatandaş "Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşları zam farkı ne zaman ödenecek?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte milyonların merakla beklediği zamlı maaşların yatacağı tarih!

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur ve emekli maaşları ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranına göre yükseldi. Emekli memurlar, ek zamdan da yararlanacak ve böylece 2022’nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Yeni zamla birlikte memur emeklilerinin her ay aldıkları ek ödeme de artacak. Zamla birlikte memur emeklileri maaş tutarlarına göre ocak ayından itibaren 168 lira ile 1.100 lira arasında ek ödeme alacaklar. Milyonların merakla beklediği zamlı maaşlar 15 Ocak'ta yatırılacak.

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