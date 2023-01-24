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Zamlı 15 günlük maaş farkları ödemesi ne zaman yatacak?

Memur ve emekli zamlı maaş farkı günün aranan başlıklarından olmaya devam ediyor. Zam farkının ayın 15'inden itibaren ödenmesi bekleniyordu ancak çalışmalar dolayısıyla farklar henüz yatırılmadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, zamlı maaş farkı ile ilgili açıklama yaptı. Zamlı 15 günlük memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte ayrıntılar...

10:04 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Zamlı maaş farkları

Zamlı maaş farkları

15 Ocak'ta yatması planlanan memur ve emekli zamlı maaşları, teknik çalışmaların sürmesi nedeniyle ertelendi. Sadece enflasyon farkına göre zam alan memur ve emekliler kalan zam farkının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor.

ZAMLI 15 GÜNLÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zam farkı ödemeleriyle ilgili beklenen açıklama Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan geldi. Elitaş, yaptığı açıklamada farkların birkaç günlük gecikmeyle hesaplara yatırılacağını ifade etti.

Kamu kurumlarında görev alan memurlar 15 Ocak’ta maaş zammının yüzde 16.48’lik kısmını aldı. Ancak yeni yılda toplam zam oranı %30 olarak belirlenmişti. Kalan yüzde 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplara yatırılacak.

Emekli sandığından aylık alan emeklilere ödemeleri, her ayın 1 ile 5’i arasında gerçekleştiriliyor. SSK’lılara ise 17’si ila 26’sında maaş ödemesi yapılıyor. Bağ-Kur ödemeleri ise her ayın 25-28’i arasında hesaplara aktarılıyor. %30’luk zam sonrası maaş farklarının SSK ve Bağ-Kur ödemelerine yetişmesi bekleniyor.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ELİTAŞ'TAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, zam farkı ödemeleri hakkında "Keşke biz bunu geçen hafta bitirmiş olsaydık, pazar günü herkese yüzde 30 oranında memur ve emekli maaşı zammı yansımış olacaktı. Artışın 15 Ocak'a yetişme ihtimali sanıyorum yok. Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir. Birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur." dedi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-kur emeklileri içinse durum farklı. Emekliler ocak zammını ödemelerini 17-28 Ocak tarihlerinde alacak. Emeklilerin yüzde 30'luk zammı alması mümkün.

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2 saat önce
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Zamlı 15 günlük maaş farkları ödemesi ne zaman yatacak?
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