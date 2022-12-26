Özgün Yeni asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak? 2023 zamlı maaşların yansıyacağı tarih
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Yeni asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak? 2023 zamlı maaşların yansıyacağı tarih

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret 8.506 TL olarak duyuruldu. Bakan Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada asgari ücrete yapılan zammın rekor seviyede olduğunu belirtti. Heyecanla yeni ücretleri bekleyen vatandaş "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Ocak ayında yeni asgari ücret yatar mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, yeni asgari ücret maaşlara ne zaman, hangi tarihte yansıyacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ZAMLI MAAŞ ÖDEME TARİHİ: 2023 Ocak ayı zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Yeni zamlı maaş

2023 asgari ücret zammı belli oldu. Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Peki, 2023 Asgari ücret zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? Ocak ayında zamlı maaş mı alınacak?

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak olan net asgari ücret 8.506,80 TL oldu. Brüt asgari ücret 10.008 TL olarak açıklandı. Asgari ücretlinin brüt maaşından yapılacak % 14'lük SGK kesintisi 1.401,12 TL, İşsizlik sigortası primi % 1 100,08 TL olarak belirlendi. Toplamda yapılacak olan kesinti tutarı 1.501.20 TL oldu.

Asgari ücretin işvrene maliyeti ise yapılan zammın ardından 11.579,40 TL oldu.

2023 YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

2023 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret 1 Şubat 2023 tarihinde hesaplara yatacak.

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