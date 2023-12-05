’nda 4. tur maçları bugün start veriyor. Kupada bugün toplamda 6 maç oynanacak. Trendyol Süper Lig’den 5 takım, 1. Lig’den 2 takım 2. Lig’den 2 ve 3. Lig’den 2 takım mücadele edecek. Günün açılış maçında Keçiörengücü evinde 1984 Muşspor ile Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.