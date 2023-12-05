Ziraat Türkiye Kupası 4. tur heyecanı başlıyor.
’nda 4. tur maçları bugün start veriyor. Kupada bugün toplamda 6 maç oynanacak. Trendyol Süper Lig’den 5 takım, 1. Lig’den 2 takım 2. Lig’den 2 ve 3. Lig’den 2 takım mücadele edecek. Günün açılış maçında Keçiörengücü evinde 1984 Muşspor ile Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI NE ZAMAN, BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI NE ZAMAN, BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur heyecanı bugün başlıyor. Günün maçları şu şekilde:
13:00 Keçiörengücü v Muş 1984 Muşspor
13:00 Fatih Karagümrük v Belediye Derincespor
15:00 Pendikspor v Isparta 32 Spor
17:00 Antalyaspor v Kepezspor FAŞ
19:00 Samsunspor v Tokat Bld Plevnespor
21:00 Alanyaspor v Kocaelispor
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR FİKSTÜRÜ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR FİKSTÜRÜ
#Ziraat Türkiye Kupası
#4. tur
#Türkiye Kupası
1 saat önce