|
Özgün

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bugün başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur heyecanı bugün başlıyor. Dördüncü turda bugün Süper Lig, 1. Lig ve 3. Lig’den takımlar kozlarını paylaşacak. Günün açılış maçında Keçiörengücü ve Muş 1984 Muşspor saat 13.00’de karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük ise yine saat 13.00’de evinde Belediye Derincespor’u konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur günün maç programına ve fikstürüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:16 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur heyecanı başlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur heyecanı başlıyor.
’nda 4. tur maçları bugün start veriyor. Kupada bugün toplamda 6 maç oynanacak. Trendyol Süper Lig’den 5 takım, 1. Lig’den 2 takım 2. Lig’den 2 ve 3. Lig’den 2 takım mücadele edecek. Günün açılış maçında Keçiörengücü evinde 1984 Muşspor ile Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor ile karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI NE ZAMAN, BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur heyecanı bugün başlıyor. Günün maçları şu şekilde:

13:00 Keçiörengücü v Muş 1984 Muşspor

13:00 Fatih Karagümrük v Belediye Derincespor

15:00 Pendikspor v Isparta 32 Spor

17:00 Antalyaspor v Kepezspor FAŞ

19:00 Samsunspor v Tokat Bld Plevnespor

21:00 Alanyaspor v Kocaelispor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR FİKSTÜRÜ



#Ziraat Türkiye Kupası
#4. tur
#Türkiye Kupası
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fayın üstünde oturuyor olabilirsiniz aman dikkat! MTA listeyi güncelledi: İşte diri fay üzerindeki iller listesi