Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç programını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı belli oldu
Kupada 5. tur, 16 Ocak Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Bu turda son maçlar 18 Ocak Perşembe günü oynanacak.
TFF'den açıklama
TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda müsabakalar 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacaktır." denildi.
ZTK 5. TUR EŞLEŞMELERİ
EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor
Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor
Gaziantepspor- Bodrum FK
Beşiktaş - Eyüpspor
Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor
Fenerbahçe - Adanaspor AŞ
Trabzonspor - Manisa FK
Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor
Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ
Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Bitexen Antalyaspor - Pendikspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ
Rams Başakşehir - Boluspor
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ