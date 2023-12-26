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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur maçlarının ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kupaya 5. tur maçlarından itibaren dahil olacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maçların programı belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçları ne zaman oynanacak?

15:20 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maç programı belli oldu

Kupada 5. tur, 16 Ocak Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Bu turda son maçlar 18 Ocak Perşembe günü oynanacak.

TFF'den açıklama

TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Bu turda müsabakalar 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacaktır." denildi.

ZTK 5. TUR EŞLEŞMELERİ

EMS Yapı Sivasspor- Keçiörenspor

Corenden Alanyaspor - Yılport Samsunspor

Gaziantepspor- Bodrum FK

Beşiktaş - Eyüpspor

Karagümrük - Tuna Tarım Kırklarelispor

Fenerbahçe - Adanaspor AŞ

Trabzonspor - Manisa FK

Yukatel Adana Demirspor - Anagold 24 Erzincanspor

Tümosan Konyaspor - Göztepe AŞ

Kasımpaşa - Teksüt Bandırmaspor

Kayserispor - Gençlerbirliği

Bitexen Antalyaspor - Pendikspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor AŞ

Rams Başakşehir - Boluspor

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor AŞ


#Ziraat Türkiye Kupası
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#Ziraat Türkiye Kupası maçları
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