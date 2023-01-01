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Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?
Alanyaspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Peki Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta?
11:35 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Alanyaspor Galatasaray maçı

Alanyaspor Galatasaray maçı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu
mücadelesinde Corendon
Alanyaspor
ile
Galatasaray
karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usulüne göre yapılacak Alanyaspor mücadelesini kazanarak Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etmek istiyor.

Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta?

Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu
Alanyaspor Galatasaray maçı
, A Spor'dan yayımlanacak. Geçen sezon Süper Lig'i 13. bitirdiği için kupaya 3. turdan başlayan Galatasaray, ilk olarak TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile karşılaştı. Rakibini 7-0'lık skorla eleyen sarı-kırmızılılar, 4. turda ise TFF 3. Lig temsilcisi Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1'le geçti.

Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor. Galatasaray, oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 3 maça çıktı.Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 3 maçı da kazandı. Bu müsabakalarda 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle:

17 Ocak Salı maç programı:

  1. 14.30 Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)
  2. 17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
  3. 20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding)

18 Ocak Çarşamba maç programı

  1. 14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
  2. 17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)
  3. 20.30 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir)

19 Ocak Perşembe maç programı

  1. 17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon)
  2. 20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

#Ziraat Türkiye Kupası
#Alanyaspor
#Galatasaray
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Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda?
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