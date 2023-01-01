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Alanyaspor Galatasaray maçı
Kırbıyık Holding Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.
Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü ile eşleşen sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.
Galatasaray ile Alanyaspor arasında Süper Lig'de yapılan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş ve Mathias Ross haricinde eksik bulunmuyor. Galatasaray, oynadığı son 12 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
Son yenilgisini Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından ligde 9, kupada 3 maça çıktı.Ligde söz konusu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Okan Buruk'un öğrencileri, kupadaki 3 maçı da kazandı. Bu müsabakalarda 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 7 gol gördü.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle: