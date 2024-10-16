Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçları ne zaman yapılacak? Tarihler belli oldu

Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakalarında tarih belli oldu.