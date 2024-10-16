Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçları ne zaman yapılacak? Tarihler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekiminin ardından 3. eleme turu maçları hakkında aramalar hız kazandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakalarında tarih belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maçları ne zaman?
4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri
Kırıkkale FK-Yeni Malatyaspor
Silivrispor-Bellona Kayserispor
Uğur Okulları İstanbulspor-Kilis Belediyespor
Bursaspor-7 Eylül Turgutlu 1984
Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kepezspor
Aliağa Futbol-Anadolu Üniversitesi
İnegöl Kafkasspor-Atakaş Hatayspor
52 Orduspor FK-Şanlıurfaspor
Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor
Muşspor-İnegölspor
Siltaş Yapı Pendikspor-Ayvalıkgücü Belediyespor
Çimentaş Elazığspor-1923 Mustafakemalpaşaspor
Adanaspor-Çorluspor 1947
Edirnespor-Batman Petrolspor
Osmaniyespor-Serik Belediyespor
Somaspor-Belediye Kütahyaspor
Ergene Velimeşespor-Sebat Gençlikspor
Sarıyer-Niğde Belediyespor
Alanya 1221 Futbol SK-Adıyaman FK
Kolibri Ağrı 1970-Beyoğlu Yeniçarşı
Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevnespor
Karacabey Belediyespor-Amasyaspor
Bayburt Özel İdarespor-Samsunspor
Bornova 1877-Fethiyespor
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK
23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor
Belediye Derincespor-Tire 2021 FK
Karşıyaka-Viranşehir Belediyespor
Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969
Fatsa Belediyespor-Karaman FK
Yeşil Yalova FK-Kırklarelispor
Küçükçekmece Sinopspor-Merkür Jet Erbaaspor
Ankara Demirspor-Erciyes 38 Futbol SK
Bursa Nilüfer Futbol SK-MKE Ankaragücü
E Koleji Isparta 32 Spor-Pazarspor