Bayrak şovuna arşiv savunması

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde montlarının içine gizledikleri “Ölüme kadar Ortodoks” yazan Bizans bayrağını açarak fotoğraf çeken ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 turistin savcılık ifadelerine Yeni Şafak ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında kuzen zanlılar Mazis Michael (35) ve Konstantina Mazi’nin (42) ifadeleri, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detayları ortaya koydu.
‘BAYRAKTAN HABERİM YOKTU’
Avustralya uyruklu şüpheli Mazis Michael ifadesinde, “Ayasofya’nın tarihçesini okuyarak ne kadar önemli bir yer olduğunu fark ettim. Bu nedenle Türkiye’ye gelip Ayasofya’yı ziyaret etmek istedim. Daha önceden kilise olan Ayasofya'da benim için kıymetli olan dini değerlerime binaen Ortodoks Kilisesi bayrağını açmak istedim. Amacım sadece kendime arşiv oluşturmaktı. Anı olması için fotoğraf çektirmek istedim. Bunun yasak olduğunu bilmiyordum, özür dilerim” ifadelerini kullandı.
Yunanistan uyruklu Konstantina Mazi ise, “Kuzenim Michael’ın bayrak açacağını bilmiyordum. Benden fotoğraf çekmemi istedi. Bir anda ilgili bayrağı çıkartıp açtı. Benim bahse konu eylemde herhangi bir iştirakim bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.