Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bayrak şovuna arşiv savunması

Burak Doğan
04:0017/04/2026, Cuma
G: 17/04/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İfadeler, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detayları ortaya koydu.
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde montlarının içine gizledikleri “Ölüme kadar Ortodoks” yazan Bizans bayrağını açarak fotoğraf çeken ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 turistin savcılık ifadelerine Yeni Şafak ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında kuzen zanlılar Mazis Michael (35) ve Konstantina Mazi’nin (42) ifadeleri, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detayları ortaya koydu.

‘BAYRAKTAN HABERİM YOKTU’

Avustralya uyruklu şüpheli Mazis Michael ifadesinde, “Ayasofya’nın tarihçesini okuyarak ne kadar önemli bir yer olduğunu fark ettim. Bu nedenle Türkiye’ye gelip Ayasofya’yı ziyaret etmek istedim. Daha önceden kilise olan Ayasofya'da benim için kıymetli olan dini değerlerime binaen Ortodoks Kilisesi bayrağını açmak istedim. Amacım sadece kendime arşiv oluşturmaktı. Anı olması için fotoğraf çektirmek istedim. Bunun yasak olduğunu bilmiyordum, özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Yunanistan uyruklu Konstantina Mazi ise, “Kuzenim Michael’ın bayrak açacağını bilmiyordum. Benden fotoğraf çekmemi istedi. Bir anda ilgili bayrağı çıkartıp açtı. Benim bahse konu eylemde herhangi bir iştirakim bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.


#Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi
#bayrak
#arşiv
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
