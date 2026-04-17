Bayrak şovuna arşiv savunması

Avustralya uyruklu şüpheli Mazis Michael ifadesinde, “Ayasofya’nın tarihçesini okuyarak ne kadar önemli bir yer olduğunu fark ettim. Bu nedenle Türkiye’ye gelip Ayasofya’yı ziyaret etmek istedim. Daha önceden kilise olan Ayasofya'da benim için kıymetli olan dini değerlerime binaen Ortodoks Kilisesi bayrağını açmak istedim. Amacım sadece kendime arşiv oluşturmaktı. Anı olması için fotoğraf çektirmek istedim. Bunun yasak olduğunu bilmiyordum, özür dilerim” ifadelerini kullandı.