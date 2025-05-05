Son yıllarda tarçın, özellikle Tip 2 diyabet gibi hastalıklarda destekleyici doğal bir ürün olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar, bu yükselen trendin sadece mutfakları değil, ilaç endüstrisini de etkilediğine dikkat çekiyor.

TARÇIN VÜCUTTA NE YAPIYOR?

Araştırmada, insan sindirim süreci simüle edilerek tarçın yağı ve asidinin vücuttaki etkileri incelendi. Bu bileşenlerin, ilaç metabolizmasını düzenleyen ksenobiyotik reseptörlerini aktive ettiği bulundu. Bu da ilaçların beklenenden hızlı bir şekilde vücuttan atılmasına neden olabiliyor.

DOĞAL HER ZAMAN GÜVENLİ DEĞİLDİR

Araştırmanın baş bilim insanı Dr. Bill Gurley, sinnamaldehit maddesinin bu reseptörleri aktive etme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı:

“Olabilecek şey bu, ancak klinik bir çalışma yapana kadar tam olarak ne olacağını bilemeyeceğiz.” Uzmanlara göre, özellikle konsantre tarçın takviyeleri kullanan bireyler ilaçlarının etkisini azaltabilir veya istenmeyen yan etkilerle karşılaşabilir.

NE KADAR TARÇIN FAZLA?

Araştırmada dikkat çeken noktalardan biri de “aşırı tüketim” sınırının net olarak belirtilmemiş olması. Ancak uzun süreli ve yüksek dozda tarçın kullanımının ilaçlarla etkileşime girme riskini artırabileceği açıkça belirtiliyor.

TARÇIN KULLANIRKEN DİKKAT

Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olan ve düzenli ilaç kullanan bireylerin herhangi bir bitkisel takviyeye başlamadan önce mutlaka doktor görüşü alması gerektiğini vurguluyor. Bitkisel ürünlerin “doğal” olması, onları her zaman masum yapmıyor.

TARÇIN FAYDALI AMA DİKKATLİ KULLANILMALI

Tarçın, doğru dozlarda tüketildiğinde sağlığa katkı sağlayabilir. Ancak takviye formundaki kullanımlar, özellikle ilaçlarla birlikte alındığında ciddi etkileşimlere yol açabilir. Sağlıklı kalmak için, bilinçli ve kontrollü tüketim şart.























