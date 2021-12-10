Dünya İsrailden Akdenizde İrana saldırı provası Yunanistan hava sahası kullanılacak
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İsrail’den Akdeniz’de İran’a saldırı provası: Yunanistan hava sahası kullanılacak

İsrail, gelecek yıl baharda Akdeniz’deki Yunan hava sahasında İran’a yönelik saldırı senaryosu içeren bir tatbikata hazırlanıyor. İran’ın nükleer tesislerine dönük saldırı senaryosu içeren tatbikat İsrail’in en büyük tatbikatlarından biri olacak. Yunanistan’ın dağlık bölgelerinin İran topoğrafyasına benzemesi nedeniyle bu kararın alındığı belirtiliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İsrail’den Akdeniz’de İran’a saldırı provası: Yunanistan hava sahası kullanılacak
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İşgalci İsrail güçlerinin, 2022 baharında Akdeniz’de Yunanistan hava sahasında İran’a saldırı tatbikatı gerçekleştireceği ortaya çıktı.

Times of Israel’in askeri raporlara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, İran’ın nükleer tesislerine dönük olası saldırı senaryosu kapsamında, tarihinin en büyük askeri tatbikatlarından birini düzenleyecek.

İRAN'A KARŞI SALDIRI PROVASI YAPILACAK

Raporda tatbikata, onlarca F-35, F-16 ve F-15 jetlerinin yanı sıra Gulfstream G550 casus uçaklarının ve yakıt ikmal uçaklarının da katılacağı ifade edildi. Uçakların, İran’ın nükleer tesislerine karşı bir saldırıda, seyahat etmesi gereken mesafeyi (bin kilometreden fazla) simüle etmek için tatbikatı Akdeniz açıklarında gerçekleştireceği belirtildi.

YUNANİSTAN İSRAİLLE TATBİKATLARI ARTIRDI

Söz konusu bölgenin Yunanistan hava sahasına giren alanlara denk geldiği kaydediliyor. İsrail hava kuvvetleri, geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile Güney Kıbrıs semalarında askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Yunanistan ve İsrail son yıllarda askeri anlamda işbirliğini, düzenledikleri ortak tatbikatlarla arttırdı.İsrail ordusunun, G. Kıbrıs ve Yunanistan’ın dağlık bölgelerini İran’ın topoğrafyasına benzediği için özellikle tercih ettiği kaydediliyor. Öte yandan Reuters İsrail’in tatbikata katılması için ABD ile görüştüğünü kaydetti.

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