Ekonomi 600 kişilik işe 5 binden fazla başvuru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

600 kişilik işe 5 binden fazla başvuru

'Toplum Yararına Programı' kapsamında yapılacak işçi alımlarına büyük ilgi var. Son olarak Yozgat'ta Türkiye İş Kurumu'nca (İŞKUR) yürütülen program kapsamında okullarda çalışmak üzere alınacak 600 kişinin belirlenmesi için yapılan kuraya 5 bin 200 kişi katıldı.

Haber Merkezi DHA
Binlerce aday kura çekilişini böyle izledi.
Binlerce aday kura çekilişini böyle izledi.

Yozgat merkez ile köylerdeki okullarda çalışacak işçilerin belirlenmesi için kura çekimi, Şehit Durmuş Anadolu Lisesi'nin spor salonunda gerçekleştirildi.
Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlenen 600 kişi, 8 Ekim Pazartesi günü işbaşı yapacak.

Kura çekiminden sonra açıklama yapan İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında okullarda çalıştırılmak üzere temizlik ve güvenlik görevlilerin kura çekimi yöntemiyle belirlendiğini söyledi.

İl genelinde 600 kişinin istihdam edileceğini ve 5 bin 200 kişinin müracaat ettiğini belirten Yıldız, "Kurada isimleri çıkan vatandaşlarımız 8 Ekim itibarıyla işe başlayacak. Okullar kapanıncaya kadar çalışacaklar ve asgari ücret maaş alacaklar" dedi. Yıldız, il genelinde yine okullarda görev yapmak üzere 201 güvenlik görevlisi alınacağını ve bu görev için de 335 kişinin müracaat ettiğini kaydetti.


Kura çekimine İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, iş için müracaat edenler ve yakınları katıldı.

Türkiye'nin cari açığını azaltacak dev yatırım
EKONOMİ
Türkiye'nin cari açığını azaltacak dev yatırım

Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyor
EKONOMİ
Katar Havayolları Türkiye'de personel arıyor

'Şarbon çıktı' iddialarına yalanlama
EKONOMİ
'Şarbon çıktı' iddialarına yalanlama

BM'de dünya temsil edilmiyor

BM'de dünya temsil edilmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'unda konuşuyor.
Türkiye'deilk kez üretilecek

Türkiye'deilk kez üretilecek

​Cari açığı 2.3 milyar dolar azaltacak.
Suriye'de S-300 savaşları

Suriye'de S-300 savaşları

​İsrail: Rusya'nın S-300'leri İran'a dokunulmazlık sağlamayacak.
ABD çok sert

ABD çok sert

​Rusya anlaşmaya uymuyor. Karşılık vereceğiz.
Camiler kapısını kapatmasın

Camiler kapısını kapatmasın

Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'na çağrı.

​İkinci defa dolandırılmak üzere olduğuna inandıramadılar. Sahte polisin verdiği parolayı gerçek polise sordu.
40 bin doları yuttu

40 bin doları yuttu

Doğal yollarla çıkaramazsa, cerrahi operasyon yapılacak.
AKINCI'dankaçış yok

AKINCI'dankaçış yok

​Aselsan'ın geliştirdiği radar sayesinde inlerinde nefes alsalar İHA'ların haberi olacak.

ALÇAKLAR!

ALÇAKLAR!

PKK'nın Batman'da yola döşediği EYP patladı, zırhlı araç içindeki 7 askerimiz şehit oldu.

Trump'lı seyahatlerinde asık yüzüyle gündeme gelen Melania Trump, tek başına gittiği Afrika'da şaşırttı.
Bunun adıvicdansızlık

Bunun adıvicdansızlık

​Cansız bedenin fotoğrafını çekmek için yarıştılar.
Ülkenin taşıtoprağı tarih

Ülkenin taşıtoprağı tarih

Kömür arama çalışmaları sırasında bulundu.
Sıra cezada

Sıra cezada

Yetkililer dere boyundan girip kirli suyun kaynağını eliyle koymuş gibi buldu.
Annesi hakimbabası savcı

Annesi hakimbabası savcı

Suç makinesi çıktı.
Daha çok haberyapmamız gerek

Daha çok haberyapmamız gerek

"FETÖ'cü korkusu" ile 80 bin TL'lerini çaldırdılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.