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İstanbul Avcılar'da 3.0 büyüklüğünde deprem

İstanbul Avcılar'da 3.0 büyüklüğünde deprem

20:5321/12/2024, السبت
G: 21/12/2024, السبت
Yeni Şafak
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İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem oldu.
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem oldu.

İstanbul Avcılar Merkezli, 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.8 kilometre olarak açıklandı. Deprem İstanbul'daki çok sayıda vatandaş tarafından hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 20:31 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesinin 0.49 km açıklarında 2.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise, depremin 3.0 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 13.8 km derinliğinde kaydedildi.


"ÇOK CİDDİ HİSSETTİK"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depreme dair paylaşımda bulundu. Vatandaşlar telefonlarına uyarı geldiğini belirtti.

Depremin ardından korku ve panik dolu sosyal medyada mesajlar şu şekilde:

"Küçükçekmece'den çok ciddi hissettik.

3 böyle sallıyorsa yükseğini düsünemiyorum ben.

Esenlerde bile hissetim geçmiş olsun.

Herhalde 2 saniye sürdü ama fena alttan vurdu

Eğer 3 bile hissediliyorsa acil olarak o bölgeden uzaklaşın. Allah korusun beklenen en iyimser senaryo bile 6.8'lik bir depremin olacağı yönünde. Böyle bir durumda kimse kimseyi kurtaramaz."

AFAD'IN SİTESİ ÇÖKTÜ

Aynı zamanda AFAD'ın sitesi yoğunluktan dolayı erişim sorunu yaşandı.



#İstanbul
#Deprem
#Avcılar

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