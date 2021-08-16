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ANKARA

Yalan terörünü aşacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran sınırında alınan önlemleri inceledi. Akar ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Afgan göçüyle ilgili yalanlarına dikkat çekerek birliklere şöyle seslendi: Bir yalan terörü Türkiye’de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yalan terörünü aşacağız
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile İran sınırında alınan önlemleri yerinde inceledi. Hudut birliklerinin yıl başından bu yana yurt genelinde 91 bin 78 kişiyi yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken yakaladığını belirten Akar, “Bunlardan İran hududunda yakalananların sayısı 587’dir. Hudutlarımızdan girmesi engellenenlerin sayısı ise 181 bin 328 oldu. Bunların İran sınırına tekabül edenlerinin sayısı ise 61 bin 943’tür” dedi.

Hulusi Akar
Hulusi Akar

HUDUTLARIMIZ GEÇİLMEZ

  • İran sınırındaki fiziki güvenlik tedbirlerine de değinen Akar, “Modüler duvar yapıyoruz, şu ana kadar da bu duvar inşasının büyük bölümü tamamlandı. 150 kilometreye yakın hendek kazıldı” diye konuştu. İran hududunun güvenliği için karadan alınan önlemlerin yanı sıra havada da İHA’ların, insanlı keşif uçaklarının (İKU) görev yaptığını vurgulayan Akar, şöyle konuştu: “Ayrıca her gün 150’den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Termal gece görüş cihazları dahil bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz. Yapılan elektro optik kuleler ve akustik algılayıcılar sayesinde sınır hattındaki hareketliliği tespit etmek çok kolay hale geldi. ‘Hudut namustur’ anlayışı ile en kıdemsizinden en kıdemlisine kadar bütün arkadaşlarımız yüksek moral ve motivasyonun yanı sıra büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. Çalışmalarımız artan bir şiddetle devam edecek ve ‘hudutlarımız geçilmez’ anlayışını pekiştireceğiz.”

24 saatte 22 terörist!

Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini vurgulayan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Hava Kuvvetlerimiz’in harekatı sonucunda Gara bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi.”

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