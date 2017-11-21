22 Kasım Çarşamba kar yağışı görülecek iller

22 Kasım'da birçok ilde kar yağışları görülecek. Meteoroloji bazı iller için yağış uyarısında bulundu. İşte 22 Kasım'da kar yağışı görülecek iller...

Kütahya, Eskişehir, Çanakkale ve Bilecik'te mevsimin ilk karı yağdı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki karayolunda, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Dün akşam saatlerinde bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürdü. Domaniç-İnegöl karayolunun Kocayayla mevkisinde yolda kayan araçlar, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar kalınlığı bölgede yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Kış koşullarına uygun olmayan lastiklerle yola çıkan birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Öte yandan, polis ve jandarma ekipleri, Domaniç-İnegöl karayolunu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

- Eskişehir

Eskişehir'de bazı ilçelerin yüksek yerlerinde de kar yağdı. Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Sulukaraağaç, Atalan, Karadere, Mihalılıççık ilçesinin Güreş, Yalımkaya, Alpu ilçesine bağlı Karacaören ve Başören mahallelerinde kar yağışı etkili oldu.

Bu bölgelerde büyükşehir belediyesi ekipleri buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarına başladı. Kar yağışı sonrası ekipler sürücülerin emniyetli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına hız verdi.

Büyükşehir belediyesi yetkilileri, Eskişehir genelinde kar yağışına karşı gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

- Çanakkale

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. İlçeye bağlı Dumanlı köyü çevresinde etkisini artıran yağış nedeniyle kar kalınlığı bazı noktalarda 6 santimetreye kadar ulaştı.

İl Genel Meclisi Üyesi Tayfun Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki yüksek kesimlerde kısmi kar yağışı gözlendiğini söyledi.

Yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını, yolların tümünün açık olduğunu vurgulayan Sevim, "Lale Dağı olarak bilinen ilçemizin en yüksek bölgesi Dumanlı köyü ve çevre köylere yılın ilk karı düştü. Köy yollarımızı kontrol etmek amacıyla çevreyi dolaştık herhangi bir sıkıntı yok, yollarımız açık. İl Özel İdaresi olarak bölgelerde iş makinelerimiz hazır herhangi bir sıkıntı yok. Yollarımız açık köylerimizde de olumsuzluk yok." diye konuştu.

- Bilecik

Bilecik'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor.Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren yağış nedeniyle Pazaryeri ilçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Kar kalınlığının Bahçesultan, Bozcaarmut, Dülgeroğlu ve Esemen köylerinde ise 20 santimetre olduğu belirtildi.Kış koşullarına uygun olmayan lastiklerle köylere gitmek için yola çıkan birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Komutanlığı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı ve zincirsiz yola çıkılmamasını istedi.

Van’da 10 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

İlçede gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 4 mahalle ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Acıgöl’e mevsimin ilk karı yağdı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesi güne yoğun kar yağışı ile uyandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporları sonrasında Acıgöl’e mevsimin ilk karı yağdı.

Gün boyu belirli aralıklar ile yağan karyağışı ilçede hayatı olumsuz etkilerken Acıgöl Belediyesi ekipleri ise kar yağışı sonrasında ilçede karla mücadele çalışmalarını başlattı.İlçede kar yağışı akşam saatlerine kadar belli aralıklarla yağacağı öğrenildi.

Gümeli’ye mevsimin ilk karı düştü

Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Fındıklı Mahalleleri beyaza büründü. Bölgeye mevsimin ilk karı düştü.

Meteorolojinin kar uyarısı sonrasında Gümeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Alaplı ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Gümeli ve Kale, Fındıklı Mahalleleri’nde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Bir saat içinde mahalleler beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla sürdüğü öğrenildi.

Gümeli Beldesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Saydam, "Sabah itibarıyla başlayan kar yağışı zaman zaman etkili oluyor. Şu an Gümeli’de 3-5 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerinde 10 santimetreye kadar çıkıyor. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yok. İş makinelerimiz hazır bekletiyoruz" diye konuştu.