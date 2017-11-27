27 Kasım Pazartesi çeyrek altın fiyatları! Çeyrek altın güne yükselişle başladı

Çeyrek altın ne kadar sorusunun cevabını sizler için hazırladık. Yatırımcılar tarafından her geçen gün dikkatlice incelenen çeyrek altın, güne hızlı başladı. İşte 27 Kasım çeyrek altın fiyatlarındaki son durum.

27 Kasım çeyrek altın fiyatlarındaki son durum

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Altın ya da altın mücevher alanların aklına sıkça takılır bu soru: Sahte altın nasıl anlaşılır? Altının sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu anlamanın pek çok farklı yolu var. Aldığınız altının gerçek olup olmadığını anlamanıza yarayacak ipuçlarını sizin için derledik.

Mıknatıs Yöntemi

Altın madeni tek başına işlenemediği için farklı madenlerle karıştırılarak ticaret metası haline gelir. Altının saflığı da, kullanılan malzemedeki altın yoğunluğunu ifade etmek için oluşturulmuştur. Altın madeni manyetik olmayan bir madendir bu nedenle mıknatıs tarafından çekilmez. Mıknatısa tuttuğunuz altın, mıknatısla etkileşime giriyorsa gerçek olmayabilir.

Damga Yöntemi

Altının üzerinde yer alan damgaya bakmak da altının gerçek olup olmadığını anlama yöntemlerinden biri. Altın ürünün herhangi bir noktasında çok küçük olsa da marka patent damgası, üretici sertifakası ve ayar damgası gibi bilgiler bulunur. Nadiren de olsa marka patent damgası bulunmayabilir ancak ayar damgası mutlaka bulunmak zorundadır. Bu damgalar yoksa altın sahte olabilir.

Fiyat

Altın veya altın takılar için sunulan uygun fiyatlar tüketici için cazip olsa da almaya çalıştığınız altının fiyatı size ucuz geldiyse almak istediğiniz altın sahte olabilir. Altının fiyatı piyasa genelinde aynıdır. Herhangi bir satıcı bu fiyattan daha düşüğe satmaya çalışıyorsa güvenmemenizi tavsiye ederiz.

Isırma Yöntemi

Filmlerde sıkça gördüğümüz bir yöntemdir ısırma yöntemi. Altın, yumuşak bir madendir. Kolayca şekil alabilir. Pek sağlıklı ve satıcılar tarafından sevilen bir yöntem olmasa da altına dişinizle baskı oluşturduğunuz zaman dişinizin izi çıkıyorsa o altın gerçektir. Bunun dışında kullanılan geleneksel yöntemlerden biri de ses yöntemidir. Altını sert bir zemine attığınızda altın tok bir ses çıkartıyorsa gerçek olma ihtimali yüksektir. Sahte altınlar böyle durumlarda daha cılız bir ses çıkarır.