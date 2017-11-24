ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM ALES sonuçları için açıklamada bulundu mu? sorularının cevaplarını haberimizde sizlerle paylaştık. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il merkezinde düzenlenen ALES sonbahar dönemi sınavı saat 10.15'te başladı ve 150 dakika sürdü. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar, sınav binalarına alınmadı. Sınavın sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu. Sözel testinde ise adayların sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 soru yer aldı. Sınavdan alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2017 sınav takvimine göre ALES sonuçları 22 Aralık'ta erişime açılacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç açıklama sisteminden sorgulanabilecek.

19 Kasım ALES sonhabar dönemi sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinin aday işlemleri kısmına T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girerek ulaşabilirsiniz..