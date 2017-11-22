Altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım Çeyrek altın ne kadar?

Dün dolar kuru ve ons altındaki yükselişlere bağlı olarak 163,9 liraya kadar çıkan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kazancıyla 162,8 liradan tamamladı. Gram altın, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 164,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 163,8 lira seviyesinde dengelendi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269, Cumhuriyet altını 1.099 liradan satılıyor. Asya piyasalarında sabah saatlerinde pozitif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kazancıyla 1.283,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odak noktasında olacağını söyledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan toparlanma isteğinin altının ons fiyatını baskıladığını belirten Memiş, dolar kurunda yaşanan sert yükselişlerin ise yurt içinde altının gram fiyatını olumlu yönde destekleme devam ettiğini söyledi.

Memiş, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başa olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini değinen Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 161,6 liranın destek, zirve konumundaki 164,2 liranın ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Altın fiyatlarındaki artış Batman’da düğünleri etkiledi. Altın alamayan gençler ise evlilik umutlarını başka bahara bıraktığını söyledi. Batman Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde önceki yıllara göre kentte evlenen çift sayısında düşüş yaşandığı öğrenildi. 2016 yılında yaklaşık 3 bin 400 çift evlenirken 2017 yılında ise bu sayının 2 bin 700 dolayında olduğu belirtildi. Kentte evlenen çiftlerin sayısında düşüş yaşanmasının nedenini döviz ve altın fiyatlarının yükselmesine bağlayan kuyumcu esnafı Mehmet Can Tunç, evlenmek isteyen gençlerin altın fiyatlarını öğrendikten sonra hayallerini başka bir bahara bıraktığını söyledi.



"Vatandaş altın alamıyor"

Döviz ve altın fiyatlarının uçtuğunu ifade eden Mehmet Can Tunç isimli kuyumcu, esnafın siftahsız günler geçirdiğini söyledi. Tunç, "Dolar fiyatları uçmuş bir vaziyette. Altın fiyatı tarihin en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Bu durum devam ettikçe milletin alım gücü de düşüyor. Fiyatlar çok yüksek ve millet altın alamıyor. Bir belirsizlikler var ve sınırlarımızda dolaşan belirgin olmayan şeyler dönüyor. Enflasyon verileri de yüksek çıktı. Haliyle piyasa tedirgin ve altın fiyatları da çok yüksek durumda. Gecen sene Batman’da evlenen çift sayısı yaklaşık 3 bin 500 iken bu sene 2 bin 700 civarlarında ve bir düşüş olmuş. Milletin alım gücü olmadığı için insanlar evlilik yolunda sıkıntılar çekiyor. Gençler evlenemiyor. Umutlar başka bir bahara kaldı gençler için. Piyasa çok durgun bazen esnaf siftahsız günler geçiriyor" dedi.

“Düğünlere gidemiyoruz"

Evlenmek istediğini belirten ancak altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı yeterli gücü olmadığı için evlenemediğini söyleyen İbrahim Özsunar isimli vatandaş, altın fiyatları yükseldikçe umutlarının yıkıldığını belirtti. Özsunar, “Evlenemiyoruz, altın, dolar ve euro çok yüksek. Onun için evlilik hayalimiz iptal oluyor. Ben evlilikten bahsedince babam beni evlatlıktan reddetmeye yakın bir karar kaldı. Adam bu kadar bunalmış. Korkuyor evlendirmekten. Geçen sene daha çok düğüne gidiyorduk. Bu sene bayağı bir düşüş var. Gidemiyoruz, halay çekemiyoruz. Şuan ki düğünlere de gitmeye korkuyoruz. Ailelerimiz kalabalık. Her sene bir iki kişi evlense benim 4 aylık kira paramdır. Şikayetçiyiz bu durumdan. Umutlar yıkıldı. Umutlarımız bir başka bahara kaldı" şeklinde konuştu.