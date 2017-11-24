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Ankara haberleri: Ankara’da domates yüklü kamyon yandı

Ankara’da domates yüklü kamyon yandı

Ankara haberleri: Ankara'da domates yüklü kamyon alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilmesinin ardından yangın söndürüldü.

Haber Merkezi IHA
Ankara'da seyir halinde olan domates yüklü kamyon alev alev yandı.

Ankara'da seyir halinde olan domates yüklü kamyon alev alev yandı.

Fotoğraf: IHA

Ankara haberleri: Ankara’da seyir halindeki domates yüklü kamyon alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından araç küle döndü.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Antalya’dan Ankara Gıda Toptancıları Hali’ne domates taşıyan Süleyman T. idaresindeki 07 NAK 27 plakalı kamyon, Mevlana Bulvarı Kepekli kavşağında motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Hızla yayılan alevler, kamyonun kabin kısmına sıçradı.

Yangını son anda fark eden sürücü, aracı sağa çekerek kendini dışarı attı. Alev topuna dönen kamyondan canını son anda kurtaran sürücü itfaiyeye ihbarda bulundu.
Kısa süre sonra yangın mahalline gelen itfaiye erleri, alevlere müdahalede bulundu. Kabin kısmındaki alevler, aracın arkasındaki domates kasalarını da tutuşturdu. İtfaiyenin yaklaşık 30 dakikalık çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Alevlerden zarar gören domatesler bulvar üzerine saçıldı. Olayın etkisiyle iki şeridi kapanan bulvarda trafik kontrollü olarak sağlandı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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