Antalyaspor Fenerbahçe maç özeti

Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u 1-0 yenerek bu sezon ilk kez 3. sıraya kadar yükseldi.

Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45. dakikada Giuliano Vitor de Paulo'nun golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skoru koruyan sarı-lacivertliler, 3 puanı tek golle almayı başardı.

Ligde son 6 maçını da kaybetmeyen ve üst üste ikinci galibiyetini elde eden Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti.

Beşiktaş'ın averajla önüne geçen sarı-lacivertliler, 3. sıraya kadar tırmandı ve lider Galatasaray'la 6 puanlık farkı korudu.

LİG TV ( beIN Sports ) 13. hafta maç özetleri ve golleri Süper Lig’de oynanan tüm mücadelelerin özetlerini beIN Sports ile izleyebilirsiniz. Süper Lig’de 13. hafta maçları oynanıyor. Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden sizler de bu maçların özetlerini izleyebilir ve puan durumundaki son tabloyu inceleyebilirsiniz.Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, maçtan 2-0 galip ayrıldı.Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Yasin Öztekin'in 33. ve Bafetimbi Gomis'in 88. dakikada attığı gollerle 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, puanını 29'a çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor karşısında elde ettiği galibiyetle gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi moral buldu.Karşılaşmayı kaybeden Aytemiz Alanyaspor ise 17 puanda kaldı. - Sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardıGalatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.Geçen sezon Türk Telekom Stadı'ndaki son iki maçında Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise evinde oynadığı Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarını kazandı, Fenerbahçe ile berabere kaldı.Galatasaray, böylece sahasındaki son 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.- Gomis gol atmaya devam ediyorGalatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, skorer performansını Aytemiz Alanyaspor maçında da sergiledi.Aytemiz Alanyaspor maçının 88. dakikasında takımının 2. golünü kaydeden Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı.Fransız futbolcu, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir müsabakalarının ardından Aytemiz Alanyaspor ağlarını da sarsarak üst üste 3. maçında da gol atmayı başardı.Gomis, böylece forma giydiği 13 lig maçında 13 gol atarak gol krallığı yarışında en yakın rakibi Göztepeli futbolcu Adis Jahovic'in 2 gol önüne geçti.- Yasin Öztekin ilk 11'e golle döndüGalatasaray'da Yasin Öztekin bu sezon 11'de başladığı ilk maçta rakip ağları havalandırmayı başardı.Karşılaşmanın 33. dakikasında kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.Yasin Öztekin, ayrıca ligde bu sezon Tolga Ciğerci'den sonra Galatasaray adına gol atan ikinci Türk oyuncu oldu.- Taraftardan Latovlevici'ye tepkiGalatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada performansını beğenmedikleri Iasmin Latovlevici'ye tepki gösterdi.Sarı-kırmızılı taraftarlar, top her ayağına geldiğinde Rumen futbolcuyu ıslıklayarak tepkilerini dile getirdi.Taraftarların tepkisine ellerini iki yana açarak karşılık veren teknik direktör Igor Tudor, 70. dakikada Latovlevici'yi kenara alarak yerine Martin Linnes'i oyuna dahil etti.Kenara gelen Latovlevici'yi alkışlayan ve elini sıkan Tudor, oyuncusuna destek verdi.- Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı 3. maçı da kazandıGalatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile ligde oynadığı 3. maçı da kazandı.Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden rakibi ile oynadığı müsabakalardan 5-1 ve 3-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı bu 3 maçta 10 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde ise 3 gol gördü.- Mbilla maça devam edemediAytemiz Alanyaspor'da sakatlık geçiren Mbilla Etame, müsabakaya devam edemedi.Kamerunlu futbolcu, geçirdiği sakatlık sonrası 29. dakikada yerini Chisamba Lungu'ya bıraktı.Öte yandan, 36 bin 642 biletli taraftarın izlediği maçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti.LİG TV MAÇ ÖZETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

- Giuliano'dan gollere devam

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

Bu sezon 12. maçını oynayan Brezilyalı futbolcu, Antalya deplasmanında takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Giuliano, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor maçlarından sonra Antalyaspor filelerini de havalandırdı. Giuliano, attığı 5 golün 3'ünü ise deplasmanda kaydetti.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu olarak da dikkati çekiyor.

- Volkan Demirel, kötü istatistiği bozdu

Fenerbahçe formasıyla 16. sezonunu geçiren kaptan Volkan Demirel, 14 resmi maç sonra kalesini gole kapattı.

Son olarak geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray'la 23 Nisan'da oynanan derbi maçta kalesini kapatan Volkan, daha sonraki 14 maçın tamamında filelerinde meşin yuvarlağı görürken, toplam 20 gole engel olamadı.

Antalyaspor maçında bu kötü istatistiği bozan Volkan, yaptığı kurtarışlarla da takımının 3 puan almasında başrol oynadı.

- 18 maç sonra gol yemeden kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 18 maç sonra gol yemeden bir maçı kazandı.

Son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 28. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe, daha sonraki 18 maçın hiçbirini gol yemeden galip bitirememişti.

Bu sürede Galatasaray'la deplasmanda 0-0 berabere kalarak bir kez kalesini kapatabilen Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında bu kötü istatistiği de durdurmuş oldu.

- Antalya'da 4 yıl sonra kazandı

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

Antalyaspor'la dış sahada oynadığı son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibini son olarak deplasmanda 24 Kasım 2013'te 2-1'lik skorla yenmişti.

Süper Lig'de de son 3 maçını rakibine kaybeden Fenerbahçe, bu sonuçla galibiyete uzandı.

- Soldado devam edemedi

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, oyuna girdikten sadece 10 dakika sonra sakatlandı.

Geçen hafta oyuna girdikten 20 saniye sonra gol atan, 20 dakika içinde de "hat trick" yapan Soldado için işler bu sefer istediği gibi gitmedi.

Maçın 67. dakikasında Aatıf Chahechouhe'nin yerine oyuna giren Soldado, 77. dakikada sol dizinden sakatlandı. Maça devam edemeyen İspanyol oyuncu yerini Mathieu Valbuena'ya bıraktı.

Sakatlığından kurtulan Valbuena da bir maç aradan sonra tekrar formasına kavuştu.

- Soldado'da fedakarlık

Soldado, Antalyaspor maçına fedakarlık yaparak çıktı.

İspanyol oyuncunun kayınvalidesi Anna Alvarez'in pankreasında tümör olduğu için yaşam mücadelesi verdiği ancak Soldado'nun bu maça çıkmak için ülkesine gitmediği belirtildi.

Soldado'nun yarın sabah İspanya'ya gideceği öğrenildi.

- Janssen cezalı

Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, sarı kart cezalısı oldu.

Karşılaşmanın son bölümünde sarı kart gören Janssen, bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırıldı. Janssen gelecek hafta Kasımpaşa'yla oynanacak lig maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

- Antalyaspor 13 puanda kaldı

Antalyaspor, Fenerbahçe yenilgisiyle 13 puanda kaldı.

Son iki maçında sadece bir puan alabilen Akdeniz temsilcisi, sahasında da iki karşılaşma sonra kaybetti. Antalyaspor, haftayı 13 puanla 14. sırada tamamladı.

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