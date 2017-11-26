AÖF güz dönemi çıkmış sınav soruları

AÖF güz dönemi sınav soruları ve cevap anahtarı oldukça fazla merak ediliyor. 25-26 Kasım’da AÖF güz dönemi sınavları gerçekleştirildi. Sınavın hemen ardından ise öğrenciler sınavda çıkmış soruları inceleyerek ne kadar puan yapabileceklerini görebiliyorlar. Peki AÖF soruları ve cevapları ne zaman açıklanır?

AÖF soruları ne zaman yayınlanır?

AÖF güz dönemi sınav soruları ve cevap anahtarının sınavın ardından 1-2 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF sorularını nereden görebilirim?

AÖF sorularını Kampüs uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle AÖF sorularını görebilirsiniz.

Giriş için tıklayınız

AÖF sorumluluk üniteleri nelerdir?

AÖF sınavlarında çıkan soruların konularını resmi site üzerinden öğrenebilirsiniz.

Üniteler için tıklayınız

AÖF Güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

2017-2017 AÖF Güz Dönemi Ara Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren yaklaşık olarak 15 gün sonra açıklanmaktadır. Sonuçlar açıklandığında sitemizden sizlerle duyuracağız.