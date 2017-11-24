Avrupa Ligi puan durumu 2017 ve temsilcilerimizin durumu

Avrupa Ligi puan durumu 2017'de toplu sıralamalar belli oldu. Oynanan mücadelelerin ardından takımların puan durumları belli oldu. İşte Avrupa Ligi puan durumu 2017.

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Türk ekiplerinden Medipol Başakşehir, C Grubu’nda Ludogorets’i 2-1 mağlup ederken, I Grubu’nda Atiker Konyaspor, Fransız ekibi Marsilya ile 1-1 berabere kalarak tur şanslarını son haftaya bıraktılar.

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta maçları tamamlandı. Türk ekiplerinden Medipol Başakşehir, Bulgaristan deplasmanında Ludogorets’i 2-1 yenerken, I Grubu’nda ise Atiker Konyaspor, Fransız ekibi Marsilya ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla iki Türk ekibinin son 32’ye kalma umutları son haftaya taşındı. Öte yandan Ali Palabıyık’ın görev aldığı K Grubu’ndaki Lazio - Vitesse mücadelesi ise 1-1 sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

FC Astana: 2 - Villarreal: 3

Maccabi Tel Aviv: 0 - Slavia Prag: 2

B Grubu

Partizan Belgrade: 2 - Young Boys:1

Skenderbeu: 3 - Dinamo Kiev: 2

C Grubu

Sporting Braga: 3 - Hoffenheim: 1

Ludogorets Razgrad: 1 - Medipol Başakşehir: 2





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D Grubu

AEK Atina: 2 - Rijeka: 2

Milan: 5 - Austria Wien: 1

E Grubu

Everton: 1 - Atalanta: 5

Lyon: 4 - Apollon Limassol: 0

F Grubu

Lokomotiv Moskova: 2 - FC Copenhagen: 1

FC Sheriff: 1 - FC Fastav Zlin: 0

G Grubu

Viktoria Plzen: 2 - FCSB: 0

Lugano: 1 - Hapoel Beer Sheva: 0

H Grubu

BATE Borisov: 0- Kızıl Yıldız: 0

Köln: 1 - Arsenal: 0

I Grubu

Salzburg: 3 - Vitoria Guimaraes: 0

Atiker Konyaspor: 1 - Marsilya: 1







J Grubu

Athletic Bilbao: 3 - Hertha Berlin: 2

Östersunds FK: 2 - Zorya Luhansk: 0

K Grubu

Nice: 3 - Zulte Waregem: 1

Lazio: 1 - Vitesse: 1

L Grubu

Rosenborg: 0 - Real Sociedad: 1

Zenit St. Petersburg: 2 - Vardar Skopje: 1

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