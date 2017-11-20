Beklenen kar Kırklareli’nden giriş yaptı

Kırklareli'nde yoğun kar yağışları görülüyor. Etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı. Öğrenciler ise okullar tatil mi sorusunun cevabını merak ediyor. Peki Kırklareli'nde yarın okullar tatil mi?

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’nda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı. Bulgaristan’a açılan sınır kapısı Dereköy ve çevre köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Trakya Bölgesi’ne mevsimin ilk karı bu sabah saatlerinde düşmeye başladı.

Balkanlar’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava, etkisini Kırklareli’nde de gösterdi. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının 0 ila 2 derece arasında seyrettiği bölgede gün içerisinde zaman zaman kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

Kırklareli'nde okullar tatil mi?

Etkili olan yağışların ardından öğrenciler bu sorunun cevabını merak ediyor. Resmi kurumlardan ise kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Resmi açıklama geldiği andan itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.