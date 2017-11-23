Benzine zam geldi-İşte 23 Kasım benzin fiyatı

Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 9 kuruş zam yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) açıklamasına göre, benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 9 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 5,56 liradan 5,65 liraya, Ankara’da 5,61 liradan 5,70 liraya, İzmir’de 5,59 liradan 5,68 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.