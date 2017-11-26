Beşiktaş Malatyaspor kaç kaç bitti? BJK Malatya maç sonucu ve özeti

Beşiktaş Malatyaspor kaç kaç bitti? sorusunun yanıtı haberimizde. Süper Lig'de istediği formu bir türlü yakalayamayan siyah beyazlı ekip bugün saat 16.30'da Malatyaspor'a konuk olacak. İşte BJK Malatya maç sonucu

BEŞİKTAŞ MALATYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

LİG TV ( beIN Sports ) 13. hafta maç özetleri ve golleri Süper Lig’de oynanan tüm mücadelelerin özetlerini beIN Sports ile izleyebilirsiniz. Süper Lig’de 13. hafta maçları oynanıyor. Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden sizler de bu maçların özetlerini izleyebilir ve puan durumundaki son tabloyu inceleyebilirsiniz.Galatasaray'ın evinde bileği bükülmüyor Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, maçtan 2-0 galip ayrıldı.Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Yasin Öztekin'in 33. ve Bafetimbi Gomis'in 88. dakikada attığı gollerle 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, puanını 29'a çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, Aytemiz Alanyaspor karşısında elde ettiği galibiyetle gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi moral buldu.Karşılaşmayı kaybeden Aytemiz Alanyaspor ise 17 puanda kaldı. - Sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardıGalatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.Geçen sezon Türk Telekom Stadı'ndaki son iki maçında Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise evinde oynadığı Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarını kazandı, Fenerbahçe ile berabere kaldı.Galatasaray, böylece sahasındaki son 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.- Gomis gol atmaya devam ediyorGalatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, skorer performansını Aytemiz Alanyaspor maçında da sergiledi.Aytemiz Alanyaspor maçının 88. dakikasında takımının 2. golünü kaydeden Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 13'e çıkardı.Fransız futbolcu, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir müsabakalarının ardından Aytemiz Alanyaspor ağlarını da sarsarak üst üste 3. maçında da gol atmayı başardı.Gomis, böylece forma giydiği 13 lig maçında 13 gol atarak gol krallığı yarışında en yakın rakibi Göztepeli futbolcu Adis Jahovic'in 2 gol önüne geçti.- Yasin Öztekin ilk 11'e golle döndüGalatasaray'da Yasin Öztekin bu sezon 11'de başladığı ilk maçta rakip ağları havalandırmayı başardı.Karşılaşmanın 33. dakikasında kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçiren tecrübeli futbolcu, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.Yasin Öztekin, ayrıca ligde bu sezon Tolga Ciğerci'den sonra Galatasaray adına gol atan ikinci Türk oyuncu oldu.- Taraftardan Latovlevici'ye tepkiGalatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada performansını beğenmedikleri Iasmin Latovlevici'ye tepki gösterdi.Sarı-kırmızılı taraftarlar, top her ayağına geldiğinde Rumen futbolcuyu ıslıklayarak tepkilerini dile getirdi.Taraftarların tepkisine ellerini iki yana açarak karşılık veren teknik direktör Igor Tudor, 70. dakikada Latovlevici'yi kenara alarak yerine Martin Linnes'i oyuna dahil etti.Kenara gelen Latovlevici'yi alkışlayan ve elini sıkan Tudor, oyuncusuna destek verdi.- Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı 3. maçı da kazandıGalatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile ligde oynadığı 3. maçı da kazandı.Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden rakibi ile oynadığı müsabakalardan 5-1 ve 3-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı bu 3 maçta 10 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde ise 3 gol gördü.- Mbilla maça devam edemediAytemiz Alanyaspor'da sakatlık geçiren Mbilla Etame, müsabakaya devam edemedi.Kamerunlu futbolcu, geçirdiği sakatlık sonrası 29. dakikada yerini Chisamba Lungu'ya bıraktı.Öte yandan, 36 bin 642 biletli taraftarın izlediği maçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti.LİG TV MAÇ ÖZETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş Malatya'da

Süper Lig'de yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malatya'ya geldi. Malatya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, Beşiktaşlı çok sayıda taraftar karşıladı. Teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti. Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yarın saat 16.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş Malatya maçına hazır

Süper Lig'in 13. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş hazırlıklarını bitirdi. Kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı ekip taktik idman yaptı. Isınma koşuları, açma germe ve istasyon koşuları ile başlayan antrenmanda bir süre 5'e 2 çalışması yapan Beşiktaşlı futbolcuların dar alanda kontrollü pas çalışması ve taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldığı belirtildi. Antrenmanın tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.

Beşiktaş Malatya maç biletleri tükenmek üzere

Süper Lig’in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Malatya’da oynanacak E. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının biletlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi.Şampiyonlar Ligi’nde grubunda lider olarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş’ı ağırlayacak olmanın heyecanının yaşandığı Malatya’da, cumartesi günkü maç öncesinde müsabaka biletlerinin büyük bölümünün tükendiği bildirildi. E.Yeni Malatyaspor Kulübü’nden edinilen bilgiye göre, bugün itibariyle 18 bin 500 biletin satıldığı, yarın sabah itibariyle de tüm biletlerin tükeneceğinin öngörüldüğü belirtildi. Basın tribünü, localar ve protokol dışında 25 bin koltuğun satışa sunulduğu Malatya Stadı’nda maç gününe kadar en az 5 özel locanın da kullanılabilecek duruma getirileceği ifade edildi.E.Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı biletleri internet dışında, İnönü Stadı ve Eski Belediye Meydanı’ndaki gişelerden de satılıyor.



