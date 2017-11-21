Beşiktaş Porto maçı canlı izle-Bjk Porto maçı şifresiz canlı izle-Canlı skor

Beşiktaş Porto maçı şifresiz canlı izlemek için haberimizden faydalanabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Vofafone Park'ta Portekiz ekibi Porto'yu konuk ediyor. Kara kartal'ın bu zorlu mücadelesi TRT 1 kanalından şifresiz olarak ekranlara geliyor. Saat 20.00'da başlayacak Beşiktaş Porto maçını izlemek isteyen futbolseverler sayfamızda paylaştığımız bağlantıyı kullanabilir ve maçı şifresiz canlı olarak izleyebilirler. İşte Beşiktaş Portomaçından son gelişmeler, istatistikler ve canlı izleme ekranı.

Beşiktaş, tarihi maça çıkıyor

Beşiktaş, Avrupa kupalarında tarihi maçlarından birine çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan siyah-beyazlı takım, 5. hafta maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek.

Beşiktaş ile Porto arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, grubun ilk mücadelesinde rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. İyi başlangıcını sonraki karşılaşmalara taşıyan Beşiktaş, ardından Leipzig'e 2-0 ve Monaco'ya 2-1 üstünlük kurdu. Siyah-beyazlı takım, son olarak Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

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- Tarihi maça tanıdık hakem

İki takım arasındaki karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Diego Barbero Sevilla'nın dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri Carlos Del Cerro ile Alejandro Hernandez olacak.

Antonio Mateu Lahoz, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı ve 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada da düdük çalmıştı. Lahoz, maçta hatalı goller yiyen siyah-beyazlı ekibin kalesini koruyan vatandaşı Fabricio Agosto Ramirez'i teselli etmesiyle dikkati çekmişti.

BEŞİKTAŞ PORTO CANLI İZLE

- Beraberlik de yetecek

Gruptan çıkmak için yarın Beşiktaş'a beraberlik de yetecek. Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Siyah-beyazlı ekip, her iki olumlu sonuçta grubu lider olarak bitirecek.

- Yenilse bile gruptan çıkma şansı var

Beşiktaş, Porto'ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlı ekip, rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

- G Grubu'nda puan durumu

G Grubu'nda puan durumu şöyle:

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Beşiktaş 4 3 1 0 8 3 5 10

Porto 4 2 0 2 9 7 2 6

Leipzig 4 1 1 2 5 8 -3 4

Monaco 4 0 2 2 3 7 -4 2

- Puan rekoru için sahaya çıkacak

Beşiktaş, Porto'yu yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları adına tarih yazacak.

Siyah-beyazlı ekip, Portekiz temsilcisini yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem geçen sezon olduğu gibi oynadığı ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında gruplarda en yüksek puan alan takım olacak.

Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru Fenerbahçe'nin elinde bulunuyor. 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan Fenerbahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti. Siyah-beyazlı ekip, Porto ile berabere kaldığı takdirde Fenerbahçe'nin 11 puanlı rekorunu da egale edecek.

- Vodafone Park'ta son 4 maçı kazanamadı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 4 resmi karşılaşmada galibiyet alamadı. Siyah-beyazlı ekip, Dolmabahçe'de oynadığı 3 lig maçının yanı sıra 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesinden beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'de Trabzonspor ile 2-2 ve Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasından da 0-0 beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bu süreçte Vodafone Park'ta Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını ise 1-1 beraberlikle tamamladı.

- Tolgay Arslan ve Caner Erkin kart sınırında

Beşiktaş'ın oynadığı 4 maçta 2'şer kez sarı kart gören Tolgay Arslan ile Caner Erkin, sınırda bulunuyor. Bu iki oyuncu, oynadıkları takdirde ve sarı kart görmeleri halinde grubun son mücadelesinde Leipzig'e karşı cezalı duruma düşecek. Porto'da ise 2'şer sarı kartı olan Sergio Oliviera ile Danilo Pereira, kart sınırında yer alıyor.

- Aboubakar, eski takımına karşı

Porto'nun Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmada geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen Vincent Aboubakar da eski takımına karşı mücadele edecek.

2016-2017 sezonu başında Porto'dan transfer edilen Aboubakar, Süper Lig'de Beşiktaş'a 12 gol kazandırırken, Avrupa kupalarında 6 kez fileleri havalandırmıştı. Kamerunlu futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Aboubakar, siyah-beyazlı formayı son olarak 3 Haziran'da Osmanlıspor ile oynanan karşılaşmada giymişti. Bu karşılaşmada 1 de gol atan Aboubakar, 169 gün sonra Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip olarak sahaya çıkacak.

Porto ile Beşiktaş arasında oynanan ilk maçta forma giymeyen Aboubakar, karşılaşma sonrası galibiyet sevinci yaşayan siyah-beyazlı oyuncuları soyunma odasında ziyaret ederken, tavırlarıyla Portekiz ekibinin tepkisini çekmişti.

Aboubakar, Porto formasıyla bu sezon Portekiz liginde 9 ve Şampiyonlar Ligi'nde attığı 3 golle etkili bir performans ortaya koyuyor.

- Eski takım arkadaşları karşı karşıya

Siyah-beyazlı ekipte ise Pepe ile Ricardo Quaresma, eski takımlarına karşı forma giyecek. Beşiktaş'ın sezon başında Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, 2004-2007'de Porto forması giyerken, Quaresma da çeşitli dönemlerde Portekiz ekibinde görev yaptı.

Yarınki müsabaka eski takım arkadaşlarını da karşı karşıya getirecek. Beşiktaşlı oyuncu Pepe ile Porto kalecisi Iker Casillas, bir dönem Real Madrid'de beraber oynamıştı. Siyah-beyazlı ekibin oyuncularından Anderson Talisca, rakip futbolcu Maxi Pereira ile Benfica'da beraber oynarken, Gary Medel ile Alex Telles ise Inter'de takım arkadaşlığı yaptı. Galatasaray'da bir dönem forma giyen Porto'nun Brezilyalı futbolcusu Telles, uzun bir aradan sonra İstanbul'da bir maça çıkacak.

İstanbul’da yarın bu yollara dikkat

Vodafone Park Stadı’nda yarın saat 20.00’de oynanacak olan Beşiktaş A.Ş.-Fc Porto UEFA Şampiyonlar Ligi futbol müsabakası nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Vodafone Park Stadı’nda yarın saat 20.00’de oynanacak olan Beşiktaş A.Ş. - Fc Porto UEFA Şampiyonlar Ligi futbol müsabakası nedeniyle saat 16.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe Kapatılacak Yollar Ve Alternatif Güzergahlar şöyle:

Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine verilecek.Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak.Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş’tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe’den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak.Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine yönlendirilecek, Mete Kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek, Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak,Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak.

02:36 dk 14 Eylül 2017 Diğer Porto 1-3 Beşiktaş (Maç Özeti) Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Porto'yu deplasmanda devirerek , ilk maçlar sonunda zirveye kuruldu. Porto'yu mağlup eden ilk Türk takım olan siyah-beyazlı takıma zaferi getiren goller Talisca, Cenk Tosun ve Babel'den geldi.



